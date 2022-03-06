Путин рассказал Макрону о ходе переговоров России и Украины
Владимир Путин рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону о ходе переговоров российской и украинской делегаций. Российский президент заявил о готовности продолжить диалог с Киевом «при безусловном выполнении известных российских требований», сообщается на сайте Кремля.
«Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий», — отметил Путин в разговоре с Макроном.
Лидеры стран также обсудили эвакуацию мирного населения из районов боестолкновений. Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договоренности. По его словам, украинские националисты не допустили эвакуацию людей из Мариуполя и Волновахи после объявления российской стороной «режима тишины».
Путин предложил Макрону «активно поработать» с властями Киева с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что переговоры между российской и украинской делегациями в текущей ситуации должны вестись в тишине. По его словам, они являются хорошей возможностью для России продемонстрировать Украине свое «видение решения проблемы».
Специальная военная операция по защите Донбасса будет приостановлена в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения требований России, заявил также сегодня Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.