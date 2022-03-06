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Путин рассказал Макрону о ходе переговоров России и Украины

Ведомости

Владимир Путин рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону о ходе переговоров российской и украинской делегаций. Российский президент заявил о готовности продолжить диалог с Киевом «при безусловном выполнении известных российских требований», сообщается на сайте Кремля.

«Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий», — отметил Путин в разговоре с Макроном.

Лидеры стран также обсудили эвакуацию мирного населения из районов боестолкновений. Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договоренности. По его словам, украинские националисты не допустили эвакуацию людей из Мариуполя и Волновахи после объявления российской стороной «режима тишины».

Ранее по теме: Третий раунд переговоров России и Украины может состояться 7 марта

Путин предложил Макрону «активно поработать» с властями Киева с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что переговоры между российской и украинской делегациями в текущей ситуации должны вестись в тишине. По его словам, они являются хорошей возможностью для России продемонстрировать Украине свое «видение решения проблемы».

Специальная военная операция по защите Донбасса будет приостановлена в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения требований России, заявил также сегодня Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных