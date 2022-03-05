Третий раунд переговоров России и Украины может состояться 7 марта
Третий раунд российско-украинских переговоров состоится 7 марта, заявил член украинской делегации, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия на своей странице в Facebook.
«Третий раунд переговоров пройдет в понедельник», — написал Арахамия. По его словам, встреча делегаций пройдет на польско-белорусской границе.
3 марта представители России и Украины провели второй раунд переговоров. Встреча состоялась в Брестской области Белоруссии. В ходе беседы стороны договорились о создании гуманитарных коридоров. В рамках выполнения договоренностей были открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, действовал режим тишины, однако, как заявляли в Минобороны РФ, украинские нацбатальоны не позволили людям уехать под угрозой физической расправы, чтобы продолжать и дальше использовать их в качестве живых щитов. Первые переговоры прошли 28 февраля в Белоруссии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между российской и украинской делегациями в текущей ситуации должны вестись в тишине. По его словам, они являются хорошей возможностью для России продемонстрировать Украине свое «видение решения проблемы». Остальное будет зависеть от реакции Киева, отметил он, добавив, что другие оценки давать пока преждевременно. Он также уточнил, что о подписании каких-либо договоров пока речь не идет.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.