Третий раунд переговоров России и Украины может состояться 7 марта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между российской и украинской делегациями в текущей ситуации должны вестись в тишине. По его словам, они являются хорошей возможностью для России продемонстрировать Украине свое «видение решения проблемы». Остальное будет зависеть от реакции Киева, отметил он, добавив, что другие оценки давать пока преждевременно. Он также уточнил, что о подписании каких-либо договоров пока речь не идет.