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В Анталье начались переговоры Лаврова и Кулебы

Ведомости

Встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы при участии главы внешнеполитического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу началась в Анталье, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале. Встреча организована по инициативе турецкой стороны.

Как сообщил источник ТАСС, знакомый с организацией переговоров, встреча может продлиться 90 минут. После нее будут две отдельные пресс-конференции министров иностранных дел России и Украины. Ранее Кулеба назвал три темы, которые будут обсуждаться на переговорах с Лавровым: прекращение огня, освобождение территорий и решение гуманитарных вопросов.

6 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин подтвердил готовность к диалогу с властями Украины и зарубежными партнерами, а попытки затянуть переговоры он назвал бесперспективными. Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения «хорошо известных требований России», отмечали в Кремле.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как заявлял официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.

Ранее по теме: Главы МИД России и Украины проведут встречу в Турции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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