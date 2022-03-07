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Главы МИД России и Украины проведут встречу в Турции

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в Турции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. 

Встреча состоится по инициативе турецкой стороны на полях дипломатического форума в Анталье, уточнила Захарова. Ранее об этом договорились президенты России и Турции. 

«На полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу», — написала Захарова в своем Telagram-канале.

Ранее по теме: МИД КНР призвал Запад к равноправному диалогу с Россией

Специальная военная операция по защите Донбасса будет приостановлена в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения требований России, заявил вчера президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин подтвердил готовность к диалогу с властями Украины и зарубежными партнерами, а попытки затянуть переговоры он назвал бесперспективными. Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения «хорошо известных требований России», отмечали в Кремле. Там также добавили, что Эрдоган раскритиковал «оголтелую кампанию по дискриминации русской культуры и ее деятелей», которая набирает обороты на Западе. 

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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