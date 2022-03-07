Главы МИД России и Украины проведут встречу в Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в Турции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Встреча состоится по инициативе турецкой стороны на полях дипломатического форума в Анталье, уточнила Захарова. Ранее об этом договорились президенты России и Турции.
«На полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу», — написала Захарова в своем Telagram-канале.
Специальная военная операция по защите Донбасса будет приостановлена в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения требований России, заявил вчера президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин подтвердил готовность к диалогу с властями Украины и зарубежными партнерами, а попытки затянуть переговоры он назвал бесперспективными. Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения «хорошо известных требований России», отмечали в Кремле. Там также добавили, что Эрдоган раскритиковал «оголтелую кампанию по дискриминации русской культуры и ее деятелей», которая набирает обороты на Западе.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.