Главы МИД России и Украины проведут встречу в Турции

Путин подтвердил готовность к диалогу с властями Украины и зарубежными партнерами, а попытки затянуть переговоры он назвал бесперспективными. Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения «хорошо известных требований России», отмечали в Кремле. Там также добавили, что Эрдоган раскритиковал «оголтелую кампанию по дискриминации русской культуры и ее деятелей», которая набирает обороты на Западе.