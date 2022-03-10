Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Ранее представители Киева, в том числе президент Зеленский, неоднократно предлагали провести переговоры с Владимиром Путиным. Зеленский сообщил, что его офис пытался связаться с Москвой, однако ему не ответили. Песков ранее заявлял, что для проведения переговоров нужно понимать, что будет обсуждаться и к каким решениям планируется прийти.