Газета
Политика

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Ведомости

Киев постоянно предлагает провести прямые переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пока что обсуждения идут на уровне министров иностранных дел, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву», — ответил Песков на вопрос, предлагал ли Киев Москве провести переговоры Путина и Зеленского. По его словам, эта возможность находится на этапе переговоров министров иностранных дел двух стран, которые проходят сейчас в Анталье.

На вопрос, могут ли министры договориться о переговорах двух президентов, Песков предложил дождаться итогов встречи.

Ранее представители Киева, в том числе президент Зеленский, неоднократно предлагали провести переговоры с Владимиром Путиным. Зеленский сообщил, что его офис пытался связаться с Москвой, однако ему не ответили. Песков ранее заявлял, что для проведения переговоров нужно понимать, что будет обсуждаться и к каким решениям планируется прийти.

Ранее по теме: В Анталье начались переговоры Лаврова и Кулебы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных