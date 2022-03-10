Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского
Киев постоянно предлагает провести прямые переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пока что обсуждения идут на уровне министров иностранных дел, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву», — ответил Песков на вопрос, предлагал ли Киев Москве провести переговоры Путина и Зеленского. По его словам, эта возможность находится на этапе переговоров министров иностранных дел двух стран, которые проходят сейчас в Анталье.
На вопрос, могут ли министры договориться о переговорах двух президентов, Песков предложил дождаться итогов встречи.
Ранее представители Киева, в том числе президент Зеленский, неоднократно предлагали провести переговоры с Владимиром Путиным. Зеленский сообщил, что его офис пытался связаться с Москвой, однако ему не ответили. Песков ранее заявлял, что для проведения переговоров нужно понимать, что будет обсуждаться и к каким решениям планируется прийти.