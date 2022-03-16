Глава СВР Нарышкин заявил о решающем моменте в судьбе России

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, цель операции – защита населения ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация Украины. После начала спецоперации западные страны, в том числе США, Великобритания и страны ЕС, ввели санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны. Страны ограничили экспорт в Россию некоторых товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство. Россия 15 марта ввела ответные санкции в отношении руководства США, в том числе президента Джо Байдена.