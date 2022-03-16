Глава СВР Нарышкин заявил о решающем моменте в судьбе России
Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что сейчас Россия переживает исторический момент, когда решается ее судьба и будущее место в мире. Об этом он заявил на заседании экспертного совета по вопросам исторического образования в Минобрнауки.
«Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире», — заявил Нарышкин (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что главный фактор развития России – это ее суверенитет, право самостоятельно определять свою судьбу.
«Суверенитет — это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией», — подчеркнул он.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, цель операции – защита населения ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация Украины. После начала спецоперации западные страны, в том числе США, Великобритания и страны ЕС, ввели санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны. Страны ограничили экспорт в Россию некоторых товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство. Россия 15 марта ввела ответные санкции в отношении руководства США, в том числе президента Джо Байдена.