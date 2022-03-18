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Путин обсудил с Совбезом ход операции на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждался ход военной операции России на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«На совещании обсуждалась текущая международная ситуация, продолжился обмен мнениями по продолжающейся специальной операции Вооруженных сил России на Украине», — сказал он.

Помимо этого, Путин рассказал участникам совещания о его состоявшихся международных контактах. На встрече присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а также, в числе прочих, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных