Путин обсудил с Совбезом ход операции на Украине
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждался ход военной операции России на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«На совещании обсуждалась текущая международная ситуация, продолжился обмен мнениями по продолжающейся специальной операции Вооруженных сил России на Украине», — сказал он.
Помимо этого, Путин рассказал участникам совещания о его состоявшихся международных контактах. На встрече присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а также, в числе прочих, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.