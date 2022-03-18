Европарламент запретил российским дипломатам вход в свои резиденции
Европейский парламент принял решение запретить вход в свои резиденции в Брюсселе и Страсбурге российским и белорусским дипломатам и госслужащим, написала президент Европарламента Роберта Метсола в своем Twitter-аккаунте.
«С сегодняшнего дня дипломатическому и государственному персоналу России и Белоруссии запрещено входить в здания Европарламента», — заявила она.
Ранее сегодня МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. В ведомстве уточнили, что у дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть территорию республики. «Объявили персонами нон грата десять дипломатов, формулировка обычная — «деятельность, несовместимая с их статусом». Воспринимаем это как крайне недружественный акт и оставляем за собой право на ответные действия», — сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.
28 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, им предписано покинуть страну до 7 марта. В МИД РФ в ответ на это указали, что Москва рассматривает высылку 12 дипломатов как спровоцированную США преднамеренную и циничную эскалацию в двусторонних отношениях. Несмотря на то что Москва не хотела бы прибегать к выдворению американских дипломатов, действия Вашингтона не оставляют иного выбора, подчеркнули в МИДе.
Российские дипломаты столкнулись с ограничениями работы и высылками на фоне начавшейся 24 февраля специальной военной операции России на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.