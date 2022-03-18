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МИД Болгарии выслал десять российских дипломатов

Ведомости

Министерство иностранных дел Болгарии объявило 10 российских дипломатов персонами нон-грата и дало им 72 часа, чтобы покинуть страну, говорится на сайте министерства.

«Согласно информации компетентных властей, указанные сотрудники посольства Российской Федерации в нашей стране осуществляли на территории Республики Болгария деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — заявили в МИДе Болгарии.

Ранее сегодня Европарламент принял решение запретить российским и белорусским дипломатам и госслужащим входить в резиденции парламента в Брюсселе и Страсбурге.

28 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, им предписано покинуть страну до 7 марта. В МИД РФ в ответ на это указали, что Москва рассматривает высылку 12 дипломатов как спровоцированную США преднамеренную и циничную эскалацию в двусторонних отношениях. Несмотря на то что Москва не хотела бы прибегать к выдворению американских дипломатов, действия Вашингтона не оставляют иного выбора, подчеркнули в МИДе.

Ранее по теме: Россия стала первой исключенной из Совета Европы страной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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