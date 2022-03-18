МИД Болгарии выслал десять российских дипломатов
Министерство иностранных дел Болгарии объявило 10 российских дипломатов персонами нон-грата и дало им 72 часа, чтобы покинуть страну, говорится на сайте министерства.
«Согласно информации компетентных властей, указанные сотрудники посольства Российской Федерации в нашей стране осуществляли на территории Республики Болгария деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — заявили в МИДе Болгарии.
Ранее сегодня Европарламент принял решение запретить российским и белорусским дипломатам и госслужащим входить в резиденции парламента в Брюсселе и Страсбурге.
28 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, им предписано покинуть страну до 7 марта. В МИД РФ в ответ на это указали, что Москва рассматривает высылку 12 дипломатов как спровоцированную США преднамеренную и циничную эскалацию в двусторонних отношениях. Несмотря на то что Москва не хотела бы прибегать к выдворению американских дипломатов, действия Вашингтона не оставляют иного выбора, подчеркнули в МИДе.