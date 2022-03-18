МИД Болгарии выслал десять российских дипломатов

28 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, им предписано покинуть страну до 7 марта. В МИД РФ в ответ на это указали, что Москва рассматривает высылку 12 дипломатов как спровоцированную США преднамеренную и циничную эскалацию в двусторонних отношениях. Несмотря на то что Москва не хотела бы прибегать к выдворению американских дипломатов, действия Вашингтона не оставляют иного выбора, подчеркнули в МИДе.