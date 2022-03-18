Президент Польши подписал указ об увеличении численности армии вдвое
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предполагающий увеличение численности армии почти вдвое, модернизацию вооруженных сил и увеличение оборонных расходов, сообщает канцелярия президента.
Польская армия увеличится до 300 000 человек, 250 000 из них будут составлять профессиональные военные, а 50 000 будут сложить в войсках территориальной обороны (сейчас — около 115 500 и 32 000 соответственно). Военные расходы Польши в 2022 г. составят не менее 2,2% ВВП в 2022 г. и не менее 3% ВВП в 2023-м и в последующие годы. Ранее на эти цели в следующем году планировалось направить 2,5% ВВП.
Документ также предполагает введение нового механизма финансирования армии, упрощение механизмов найма, а также новый формат военной подготовки добровольцев для увеличения числа резервистов. Во время рассмотрения в парламенте из закона убрали положение, согласно которому доля предприятий польского ВПК в общем объеме расходов на модернизацию вооруженных сил должна быть не менее 50%.
Закон также обязывает кабмин разработать меры развития национальных вооруженных сил на 2023-2025 гг. в течение трех месяцев с момента его вступления в силу. Кроме того, планируется создать фонд поддержки вооруженных сил, средства в который будут поступать в том числе напрямую из бюджета страны, а также от оказания военных услуг, в том числе предоставления полигонов иностранным войскам.
16 марта вице-премьер Польши Ярослав Качиньский призвал отправить на Украину миротворческую миссию НАТО или более широкого состава. По его задумке, миротворцы должны будут обеспечивать несение мира и гуманитарной помощи и будут защищены вооруженными силами.