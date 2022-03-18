Президент Польши подписал указ об увеличении численности армии вдвое

Польская армия увеличится до 300 000 человек, 250 000 из них будут составлять профессиональные военные, а 50 000 будут сложить в войсках территориальной обороны (сейчас — около 115 500 и 32 000 соответственно). Военные расходы Польши в 2022 г. составят не менее 2,2% ВВП в 2022 г. и не менее 3% ВВП в 2023-м и в последующие годы. Ранее на эти цели в следующем году планировалось направить 2,5% ВВП.