Путин провел телефонный разговор с Макроном
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели пятый за текущий месяц телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе Парижа, сообщается на сайте Кремля.
Главы государств обменялись мнениями относительно ситуации на Украине. Макрон, в частности, выразил свои озабоченности по данному вопросу.
«Президент России вновь подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе — организуя гуманитарные коридоры для их безопасной эвакуации. При этом обращено внимание на многочисленные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса», — рассказали в Кремле.
Также Путин и Макрон обсудили ход переговоров российской и украинской делегаций. Таковые начались 28 февраля, с тех прошло уже четыре встречи. Сегодня глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины.
С момента начала специальной военной операции на Украине Путин и Макрон созвонились уже семь раз. 10 и 12 марта в беседе принимал участие также канцлер Германии Олаф Шольц.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.