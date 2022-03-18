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Путин провел телефонный разговор с Макроном

Ведомости

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели пятый за текущий месяц телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе Парижа, сообщается на сайте Кремля.

Главы государств обменялись мнениями относительно ситуации на Украине. Макрон, в частности, выразил свои озабоченности по данному вопросу.

«Президент России вновь подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе — организуя гуманитарные коридоры для их безопасной эвакуации. При этом обращено внимание на многочисленные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса», — рассказали в Кремле.

Также Путин и Макрон обсудили ход переговоров российской и украинской делегаций. Таковые начались 28 февраля, с тех прошло уже четыре встречи. Сегодня глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины.

С момента начала специальной военной операции на Украине Путин и Макрон созвонились уже семь раз. 10 и 12 марта в беседе принимал участие также канцлер Германии Олаф Шольц. 

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Мединский заявил о сближении Москвы и Киева по вопросу нейтрального статуса Украины
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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