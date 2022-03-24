Япония и Южная Корея сообщили о возможном пуске ракеты КНДР

Агентство отметило, что КНДР с начала 2022 г. провела серию испытаний баллистических ракет в нарушение резолюций Совбеза ООН. Последний запуск стал 11-м раундом испытаний. Пуск ракеты также произошел в период, когда Япония, Южная Корея и США готовятся к усилению ракетной активности КНДР в преддверии 110-летия со дня рождения Ким Ир Сена, основателя страны и деда нынешнего лидера Ким Чен Ына. Годовщину празднуют 15 апреля.