Япония и Южная Корея сообщили о возможном пуске ракеты КНДР
Северная Корея 24 марта запустила предположительно баллистическую ракету, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на минобороны Японии. Военные из Южной Кореи заявили, что снаряд был выпущен у восточного побережья Северной Кореи.
Агентство отметило, что КНДР с начала 2022 г. провела серию испытаний баллистических ракет в нарушение резолюций Совбеза ООН. Последний запуск стал 11-м раундом испытаний. Пуск ракеты также произошел в период, когда Япония, Южная Корея и США готовятся к усилению ракетной активности КНДР в преддверии 110-летия со дня рождения Ким Ир Сена, основателя страны и деда нынешнего лидера Ким Чен Ына. Годовщину празднуют 15 апреля.
Агентство Yonhap сообщило, что военные сейчас анализируют высоту и полет снаряда. Издание отметило, что военные обычно быстро сообщают СМИ, была ли запущена баллистическая ракета.
В прошлом году Северная Корея провела первый пуск двух баллистических ракет 25 марта. Ракеты пролетели около 450 км на высоте менее 100 км. Тогда японское правительство заявило официальный протест против действий Северной Кореи через свое посольство в Пекине.
Затем президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посчитал, что Пхеньян близок к отмене моратория на пуск межконтинентальных баллистических ракет и проведение ядерных испытаний, которого страна добровольно придерживается с конца 2017 г.