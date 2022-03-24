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США ввели новые санкции против Грефа и депутатов Госдумы

Ведомости

США вслед за Великобританией ввели новые санкции против граждан России и предприятий, связанных с оборонным комплексом, следует из заявления на сайте американского Минфина.

Персональные санкции коснулись, в частности, главы Сбербанка Германа Грефа, который ранее сегодня попал под ограничения со стороны британских властей, а также 328 депутатов Госдумы. В ведомстве посчитали, что депутаты поддержали действия, «направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» путем признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

США ввели против них блокирующие санкции (Specially Designated Nationals). При попадании под такого рода ограничения активы физических лиц и компаний блокируются, с ними запрещается вести какие-либо дела и заключать сделки. Попавшим под санкции также запрещается въезд на территорию США. Помимо этого ограничения коснулись нижней палаты российского парламента и 48 военно-промышленных предприятий, включая корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

В заявлении Минфина говорится, что ведомство стремится препятствовать любым операциям, связанным с международными резервами России, включая золото. Санкции не позволят российскому правительству использовать их «для поддержки российской экономики и финансирования военной операции на территории Украины». «Это руководство четко дает понять, что любые транзакции, связанные с золотом ЦБ РФ, подпадают под существующие санкции», — подчеркнуто в заявлении.

Ранее сегодня Великобритания ввела санкции против 59 физических лиц и организаций из России, а также шести — из Белоруссии. Под санкции, в частности, попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, СМП-банк, РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро», АЛРОСА, «Оборонные инициативы». Среди физлиц ограничения ввели в отношении главы Сбербанка Германа Грефа, бизнесмена Евгения Швидлера, основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова и др. Президент Владимир Путин был внесен в санкционный список 25 февраля этого года — на следующий день после начала военной операции России на Украине. Санкции против России также ввели Канада и страны ЕС.

Ранее по теме: Великобритания ввела санкции против российских банков, Тинькова и Грефа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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