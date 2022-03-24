США ввели новые санкции против Грефа и депутатов Госдумы

Ранее сегодня Великобритания ввела санкции против 59 физических лиц и организаций из России, а также шести — из Белоруссии. Под санкции, в частности, попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, СМП-банк, РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро», АЛРОСА, «Оборонные инициативы». Среди физлиц ограничения ввели в отношении главы Сбербанка Германа Грефа, бизнесмена Евгения Швидлера, основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова и др. Президент Владимир Путин был внесен в санкционный список 25 февраля этого года — на следующий день после начала военной операции России на Украине. Санкции против России также ввели Канада и страны ЕС.