США ввели новые санкции против Грефа и депутатов Госдумы
США вслед за Великобританией ввели новые санкции против граждан России и предприятий, связанных с оборонным комплексом, следует из заявления на сайте американского Минфина.
Персональные санкции коснулись, в частности, главы Сбербанка Германа Грефа, который ранее сегодня попал под ограничения со стороны британских властей, а также 328 депутатов Госдумы. В ведомстве посчитали, что депутаты поддержали действия, «направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» путем признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
США ввели против них блокирующие санкции (Specially Designated Nationals). При попадании под такого рода ограничения активы физических лиц и компаний блокируются, с ними запрещается вести какие-либо дела и заключать сделки. Попавшим под санкции также запрещается въезд на территорию США. Помимо этого ограничения коснулись нижней палаты российского парламента и 48 военно-промышленных предприятий, включая корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».
В заявлении Минфина говорится, что ведомство стремится препятствовать любым операциям, связанным с международными резервами России, включая золото. Санкции не позволят российскому правительству использовать их «для поддержки российской экономики и финансирования военной операции на территории Украины». «Это руководство четко дает понять, что любые транзакции, связанные с золотом ЦБ РФ, подпадают под существующие санкции», — подчеркнуто в заявлении.
Ранее сегодня Великобритания ввела санкции против 59 физических лиц и организаций из России, а также шести — из Белоруссии. Под санкции, в частности, попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, СМП-банк, РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро», АЛРОСА, «Оборонные инициативы». Среди физлиц ограничения ввели в отношении главы Сбербанка Германа Грефа, бизнесмена Евгения Швидлера, основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова и др. Президент Владимир Путин был внесен в санкционный список 25 февраля этого года — на следующий день после начала военной операции России на Украине. Санкции против России также ввели Канада и страны ЕС.