Шольц не исключил введения новых санкций против России
Страны «большой семерки» (G7) готовы принять новые ограничения в отношении России в случае необходимости, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Брюсселе.
«Мы едины во мнении, что будем реагировать новыми санкциями, если это потребуется», — заявил Шольц (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что страны G7 собираются постоянно проводить ревизию санкций на их эффективность.
«Мы сегодня взяли на себя обязательство по полной реализации санкций. Они работают и уже оказывают сильное краткосрочное воздействие», — добавил он. Шольц также призвал президента России Владимира Путина вывести войска с территории Украины, согласовать режим прекращения огня и создать гуманитарные коридоры для снабжения и эвакуации мирного населения.
Ранее сегодня США и Великобритания ввели новые санкции против российских бизнесменов, политиков и организаций. Великобритания ввела санкции против 59 физических лиц и компаний из России. Под санкции, в частности, попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, СМП-банк, РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро», АЛРОСА, «Оборонные инициативы».
США, в свою очередь, пополнили санкционный лист 328 депутатами Госдумы, которые, как сказано в заявлении минфина, голосовали за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ограничения были также наложены на 48 военно-промышленных предприятий, включая корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».
Последний пакет санкций в отношении России был принят Евросоюзом 15 марта. Под ограничительные меры попали, в частности, 15 человек и девять организаций. Среди бизнесменов в списке оказались в том числе акционер Evraz Роман Абрамович, акционер «Альфа-групп» Герман Хан и заместитель гендиректора Yandex N.V. Тигран Худавердян.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.