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Политика

Шольц не исключил введения новых санкций против России

Ведомости

Страны «большой семерки» (G7) готовы принять новые ограничения в отношении России в случае необходимости, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы едины во мнении, что будем реагировать новыми санкциями, если это потребуется», — заявил Шольц (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что страны G7 собираются постоянно проводить ревизию санкций на их эффективность. 

«Мы сегодня взяли на себя обязательство по полной реализации санкций. Они работают и уже оказывают сильное краткосрочное воздействие», — добавил он. Шольц также призвал президента России Владимира Путина вывести войска с территории Украины, согласовать режим прекращения огня и создать гуманитарные коридоры для снабжения и эвакуации мирного населения. 

Ранее сегодня США и Великобритания ввели новые санкции против российских бизнесменов, политиков и организаций. Великобритания ввела санкции против 59 физических лиц и компаний из России. Под санкции, в частности, попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, СМП-банк, РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро», АЛРОСА, «Оборонные инициативы».

США, в свою очередь, пополнили санкционный лист 328 депутатами Госдумы, которые, как сказано в заявлении минфина, голосовали за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ограничения были также наложены на 48 военно-промышленных предприятий, включая корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

Последний пакет санкций в отношении России был принят Евросоюзом 15 марта. Под ограничительные меры попали, в частности, 15 человек и девять организаций. Среди бизнесменов в списке оказались в том числе акционер Evraz Роман Абрамович, акционер «Альфа-групп» Герман Хан и заместитель гендиректора Yandex N.V. Тигран Худавердян.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: США ввели новые санкции против Грефа и депутатов Госдумы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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