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Байден оставил за Украиной вопрос территориальных уступок России

Ведомости

Украинская сторона должна самостоятельно решить, нужно ли ей идти на какие-либо территориальные уступки на переговорах с Россией, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе.

Байден подчеркнул, что необходимо ориентироваться на принцип «ничего об Украине без Украины». «Это в полной мере решать Украине. Я не считаю, что им придется делать это, но это им решать», — цитирует главу государства пресс-служба Белого дома.

22 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным на первой встрече темы Крыма и Донбасса. По его словам, чтобы найти выход в этих вопросах, нужно «сделать этот первый шаг» — добиться окончания военной операции и гарантий безопасности Украины. Помимо этого он подчеркнул, что вопросы, по которым российская и украинская делегации могут достичь соглашения, должны быть вынесены на всеукраинский референдум.

Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех пор прошло уже пять раундов. 18 марта глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины. Основными требованиями Киева остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что переговоры между представителями Киева и Москвы могут продлиться еще как минимум несколько недель. По его словам, основными требованиями Украины остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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