Лавров: России объявили гибридную, тотальную войну
Запад объявил тотальную войну против России, главная цель которой — это уничтожение экономики страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, "тотальную войну" — этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с Российской Федерацией», — подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС). По его мнению, западные страны стремятся «сломать и уничтожить» не только российскую экономику, но и страну в целом.
Вводимые против России ограничения Лавров назвал «санкционный беспределом», который показал, что всем декларируемым западным ценностям «грош цена».Подавляющее большинство стран за пределами коллективного Запада не желает на мировой арене «играть в одни ворота», добавил глава дипведомства.
Помимо этого Лавров отметил, что России необходимо ориентироваться не на «провокационные пропагандистские тексты», представляемыми западными странами в ООН, а на реальное состояние торгово-экономических связей.
Накануне США, Великобритания, Канада и Япония ввели новые санкции в отношении России из-за военной операции на Украине, которая началась 24 февраля. Под ограничения попали российские политики, бизнесмены и организации. ЕС, свою очередь, ввел последний пакет санкций в отношении России 15 марта. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, страны «большой семерки» (G7) готовы принять новые ограничения в отношении России в случае необходимости. Он подчеркнул, что государства собираются постоянно проводить ревизию санкций на их эффективность.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.