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Лавров: России объявили гибридную, тотальную войну

Ведомости

Запад объявил тотальную войну против России, главная цель которой — это уничтожение экономики страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, "тотальную войну" — этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с Российской Федерацией», — подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС). По его мнению, западные страны стремятся «сломать и уничтожить» не только российскую экономику, но и страну в целом. 

Вводимые против России ограничения Лавров назвал «санкционный беспределом», который показал, что всем декларируемым западным ценностям «грош цена».Подавляющее большинство стран за пределами коллективного Запада не желает на мировой арене «играть в одни ворота», добавил глава дипведомства. 

Помимо этого Лавров отметил, что России необходимо ориентироваться не на «провокационные пропагандистские тексты», представляемыми западными странами в ООН, а на реальное состояние торгово-экономических связей.

Накануне США, Великобритания, Канада и Япония ввели новые санкции в отношении России из-за военной операции на Украине, которая началась 24 февраля. Под ограничения попали российские политики, бизнесмены и организации. ЕС, свою очередь, ввел последний пакет санкций в отношении России 15 марта. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, страны «большой семерки» (G7) готовы принять новые ограничения в отношении России в случае необходимости. Он подчеркнул, что государства собираются постоянно проводить ревизию санкций на их эффективность.  

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Шольц не исключил введения новых санкций против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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