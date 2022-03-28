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Байден заявил, что не призывал к смене власти в России

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что не призывал к смене власти в России, утверждая, что президент России Владимир Путин не может оставаться у власти после ситуации на Украине пишет Reuters.

«Нет», — ответил Байден на соответствующий вопрос журналистов.

26 марта Байден выступил в Варшаве с речью, посвященной ситуации на Украине. конце речи он заявил, что Украина «никогда не станет победой для России», а президент Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позднее в Белом доме пояснили, что Байден не имел в виду смену власти в России. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ, что не президенту США решать, кому быть у власти в России — главу государства выбирают россияне. По словам Пескова, американский президент «является жертвой множества заблуждений», а на подобные заявления могли повлиять «неправильные доводы» его советников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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