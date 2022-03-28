Байден заявил, что не призывал к смене власти в России

26 марта Байден выступил в Варшаве с речью, посвященной ситуации на Украине. конце речи он заявил, что Украина «никогда не станет победой для России», а президент Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позднее в Белом доме пояснили, что Байден не имел в виду смену власти в России.