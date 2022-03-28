Байден заявил, что не призывал к смене власти в России
Президент США Джо Байден заявил журналистам, что не призывал к смене власти в России, утверждая, что президент России Владимир Путин не может оставаться у власти после ситуации на Украине пишет Reuters.
«Нет», — ответил Байден на соответствующий вопрос журналистов.
26 марта Байден выступил в Варшаве с речью, посвященной ситуации на Украине. конце речи он заявил, что Украина «никогда не станет победой для России», а президент Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позднее в Белом доме пояснили, что Байден не имел в виду смену власти в России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ, что не президенту США решать, кому быть у власти в России — главу государства выбирают россияне. По словам Пескова, американский президент «является жертвой множества заблуждений», а на подобные заявления могли повлиять «неправильные доводы» его советников.