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Посол назвал санкции против «Сбера» и Альфа-банка ударом по россиянам

Ведомости

Санкции США в отношении Сбербанка и Альфа-банка, которые были введены 6 апреля, — это удар по простым жителям России, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Безостановочные санкционные выпады администрации демонстрируют истинные стремления США. Пример — ограничения против Сбербанка и Альфа-банка, где большинство россиян хранят свои сбережения. Это прямой удар по населению России, простым гражданам», — заявил Антонов.

Он добавил, что введение новых санкций США наносит ущерб мировой экономике, подрывает возможности зарубежных партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству с Россией и оставляет иностранный бизнес без доходов.

«Недоумение вызывают попытки Соединенных Штатов затруднить нам обслуживание нашего госдолга. Видим в этих усилиях стремление запятнать репутацию России, которая, несмотря на выстраиваемые Вашингтоном экономические барьеры, продолжает добросовестно и своевременно выполнять свои долговые обязательства», — подчеркнул посол.

6 апреля власти США ввели блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка, то есть полностью заблокировали активы банков на территории страны и ввели запрет для граждан и компаний США проводить любые сделки с ними. Сбербанк сразу после начала военной операции на Украине 24 февраля был добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США.

На 1 января этого года, согласно данным Центробанка, совокупные активы всех кредитных организаций в России составляли 120,53 трлн руб., активы «Сбера» — 38,63 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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