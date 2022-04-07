Посол назвал санкции против «Сбера» и Альфа-банка ударом по россиянам
Санкции США в отношении Сбербанка и Альфа-банка, которые были введены 6 апреля, — это удар по простым жителям России, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Безостановочные санкционные выпады администрации демонстрируют истинные стремления США. Пример — ограничения против Сбербанка и Альфа-банка, где большинство россиян хранят свои сбережения. Это прямой удар по населению России, простым гражданам», — заявил Антонов.
Он добавил, что введение новых санкций США наносит ущерб мировой экономике, подрывает возможности зарубежных партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству с Россией и оставляет иностранный бизнес без доходов.
«Недоумение вызывают попытки Соединенных Штатов затруднить нам обслуживание нашего госдолга. Видим в этих усилиях стремление запятнать репутацию России, которая, несмотря на выстраиваемые Вашингтоном экономические барьеры, продолжает добросовестно и своевременно выполнять свои долговые обязательства», — подчеркнул посол.
6 апреля власти США ввели блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка, то есть полностью заблокировали активы банков на территории страны и ввели запрет для граждан и компаний США проводить любые сделки с ними. Сбербанк сразу после начала военной операции на Украине 24 февраля был добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США.
На 1 января этого года, согласно данным Центробанка, совокупные активы всех кредитных организаций в России составляли 120,53 трлн руб., активы «Сбера» — 38,63 трлн руб.