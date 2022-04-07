Посол назвал санкции против «Сбера» и Альфа-банка ударом по россиянам

6 апреля власти США ввели блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка, то есть полностью заблокировали активы банков на территории страны и ввели запрет для граждан и компаний США проводить любые сделки с ними. Сбербанк сразу после начала военной операции на Украине 24 февраля был добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США.