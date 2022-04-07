МИД Франции вызвал посла России

Ранее посольство России в Париже опубликовало несколько заявлений о событиях в Буче. В том числе посольство опубликовало слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что таким образом украинская сторона организовала провокацию, чтобы отвлечь внимание от переговоров в Стамбуле и выдвинуть новые условия. Фото и видео из Бучи министр назвал «фальшивкой».