МИД Франции вызвал посла России
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил в Twitter, что вызвал посла России после сообщения дипмиссии о событиях в украинской Буче.
«Столкнувшись с непристойностью и провокационным сообщением посольства России во Франции о бесчинствах в Буче, я принял решение о вызове посла России сегодня утром в МИД», — заявил Ле Дриан.
Ранее посольство России в Париже опубликовало несколько заявлений о событиях в Буче. В том числе посольство опубликовало слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что таким образом украинская сторона организовала провокацию, чтобы отвлечь внимание от переговоров в Стамбуле и выдвинуть новые условия. Фото и видео из Бучи министр назвал «фальшивкой».
3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск против мирных граждан. Минобороны России опровергло обвинения и назвало видеозаписи провокацией, сделанной уже после ухода российских военных из города для очернения России.
Российские дипломаты дважды запрашивали проведение заседания Совбеза ООН по событиям в Буче, однако Великобритания – председатель Совбеза – отказала в заседании оба раза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал провести независимое расследование произошедшего.
После появления фотографий и видеоматериалов из украинской Бучи о высылке дипломатов России сообщили Германия, Франция, Дания, Италия и др. Германия объявила персонами нон грата 40 сотрудников российского посольства и консульства, Франция — 35, Дания — 15, а Италия — 30 российских сотрудников диппредставительства. 5 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала пятый пакет санкций в отношении России.