Минфин США вывел из-под санкций оборудование для обмена сообщениями

Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете, говорится в документе. Речь, в частности, идет о мессенджерах, программах для видеоконференций, чатов, сервисах электронной почты, социальных сетях и других сервисов.