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Минфин США вывел из-под санкций оборудование для обмена сообщениями

Ведомости

Минфин США после введения санкций разрешил экспорт, продажу и поставки в Россию телекоммуникационных услуг, ПО, оборудования или технологий, следует из данных генеральной лицензии.

Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете, говорится в документе. Речь, в частности, идет о мессенджерах, программах для видеоконференций, чатов, сервисах электронной почты, социальных сетях и других сервисов.

США начали вводить санкции против России после начала военной операции на Украине. Среди прочего, ограничения затронули поставки американских технологий для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей. Санкции также коснулись экспорта полупроводников, компьютеров, телекоммуникаций, оборудования информационной безопасности, лазеров и сенсоров.

После этого от поставок в Россию отказались крупнейшие производители процессоров — американские AMD и Intel, а также тайваньская TSMC. С рынка на фоне санкций также ушли крупные IT-компании — Microsoft, Intel и Qualcomm. Правительство поручило госсайтам и сервисам до 11 марта перейти на российскую систему доменных имен и отказаться от иностранных хостингов, писал «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных