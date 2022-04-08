Минфин США вывел из-под санкций оборудование для обмена сообщениями
Минфин США после введения санкций разрешил экспорт, продажу и поставки в Россию телекоммуникационных услуг, ПО, оборудования или технологий, следует из данных генеральной лицензии.
Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете, говорится в документе. Речь, в частности, идет о мессенджерах, программах для видеоконференций, чатов, сервисах электронной почты, социальных сетях и других сервисов.
США начали вводить санкции против России после начала военной операции на Украине. Среди прочего, ограничения затронули поставки американских технологий для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей. Санкции также коснулись экспорта полупроводников, компьютеров, телекоммуникаций, оборудования информационной безопасности, лазеров и сенсоров.
После этого от поставок в Россию отказались крупнейшие производители процессоров — американские AMD и Intel, а также тайваньская TSMC. С рынка на фоне санкций также ушли крупные IT-компании — Microsoft, Intel и Qualcomm. Правительство поручило госсайтам и сервисам до 11 марта перейти на российскую систему доменных имен и отказаться от иностранных хостингов, писал «Коммерсантъ».