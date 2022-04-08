Премьер-министр Украины заявил о начале национализации российских активов
Правительство Украины начало процесс национализации всей российской собственности на территории страны, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Принято законодательство о национализации, мы уже начали эти процессы, безусловно, мы национализируем все российское имущество, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам Российская Федерация», — сказал Шмыгаль в эфире телеканала «Рада».
Он добавил, что Украина рассчитывает использовать для восстановления экономики от боевых действий финансовые активы и замороженные международные резервы России в других странах. По его словам, эта сумма колеблется в районе $300-500 млрд. «Естественно, Украина рассчитывает на эти деньги, как компенсацию ущерба, который РФ наносит, эту работу начали», — добавил он.
Верховная рада Украины 1 апреля приняла закон о национализации имущества российских компаний и граждан, а также всех, кто поддерживает проведение военной операции на территории республики.
Действие закона распространяется на граждан России и лиц, которые не являются россиянами, но тесно связаны со страной, в частности проживают или работают на ее территории. В этот перечень также попали физические и юридические лица, которые «не прекратили осуществление своей экономической, в том числе хозяйственной, деятельности на территории России в период действия военного положения на Украине».
Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подписал закон о принудительном изъятии собственности РФ и ее резидентов. В числе его соавторов — экс-премьер Юлия Тимошенко и руководитель фракции «Слуга народа», член делегации страны на российско-украинских переговорах о мирном урегулировании конфликта Давид Арахамия.
В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В украинском парламенте объяснили, что такой закон был принят из-за «агрессивных действий России против Украины».