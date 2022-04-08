Премьер-министр Украины заявил о начале национализации российских активов

Действие закона распространяется на граждан России и лиц, которые не являются россиянами, но тесно связаны со страной, в частности проживают или работают на ее территории. В этот перечень также попали физические и юридические лица, которые «не прекратили осуществление своей экономической, в том числе хозяйственной, деятельности на территории России в период действия военного положения на Украине».