Путин и Алиев обсудили работу по делимитации армяно-азербайджанской границы
Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы запуска работы по делимитации (определению с последующим обозначением на картах) азербайджано-армянской границы и подготовке мирного договора между двумя государствами. Телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
Президенты обсудили итоги проведенных 6 апреля в Брюсселе переговоров Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны указали на необходимость реализации в полном объеме договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху, сообщила пресс-служба российского президента.
Помимо этого Путин и Алиев договорились активизировать деятельность трехсторонней рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе.
Пашинян и Алиев после встречи в Брюсселе поручили главам МИД двух стран начать подготовку к мирным переговорам. Первым шагом к переговорам станет создание до конца апреля двусторонней комиссии по делимитации государственной армяно-азербайджанской границы. На этой ранее не обозначенной со времен распада СССР границе после завершения в ноябре 2020 г. войны в Нагорном Карабахе с весны-лета 2021 г. стали происходить вооруженные столкновения.
В процессе армяно-азербайджанского урегулирования продолжает участвовать и Россия, которая изначально была ключевым посредником. При ее участии полтора года назад была достигнута договоренность о прекращении огня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль «позитивно» оценивает заявление армянской стороны о начале подготовки переговоров о мире, отметив, что это «процесс весьма продолжительный».
Заявлению о начале подготовки мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном предшествовала очередная эскалация напряженности в Нагорном Карабахе.