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Путин и Алиев обсудили работу по делимитации армяно-азербайджанской границы

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы запуска работы по делимитации (определению с последующим обозначением на картах) азербайджано-армянской границы и подготовке мирного договора между двумя государствами. Телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты обсудили итоги проведенных 6 апреля в Брюсселе переговоров Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны указали на необходимость реализации в полном объеме договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху, сообщила пресс-служба российского президента.

Помимо этого Путин и Алиев договорились активизировать деятельность трехсторонней рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе. 

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Пашинян и Алиев после встречи в Брюсселе поручили главам МИД двух стран начать подготовку к мирным переговорам. Первым шагом к переговорам станет создание до конца апреля двусторонней комиссии по делимитации государственной армяно-азербайджанской границы. На этой ранее не обозначенной со времен распада СССР границе после завершения в ноябре 2020 г. войны в Нагорном Карабахе с весны-лета 2021 г. стали происходить вооруженные столкновения.

В процессе армяно-азербайджанского урегулирования продолжает участвовать и Россия, которая изначально была ключевым посредником. При ее участии полтора года назад была достигнута договоренность о прекращении огня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль «позитивно» оценивает заявление армянской стороны о начале подготовки переговоров о мире, отметив, что это «процесс весьма продолжительный».

Заявлению о начале подготовки мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном предшествовала очередная эскалация напряженности в Нагорном Карабахе. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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