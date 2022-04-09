Путин и Алиев обсудили работу по делимитации армяно-азербайджанской границы

Пашинян и Алиев после встречи в Брюсселе поручили главам МИД двух стран начать подготовку к мирным переговорам. Первым шагом к переговорам станет создание до конца апреля двусторонней комиссии по делимитации государственной армяно-азербайджанской границы. На этой ранее не обозначенной со времен распада СССР границе после завершения в ноябре 2020 г. войны в Нагорном Карабахе с весны-лета 2021 г. стали происходить вооруженные столкновения.