Армения и Азербайджан попытались договориться в Брюсселе

Попытки со стороны ЕС выдавить Россию из процесса армяно-азербайджанского урегулирования действительно предпринимаются в связи с тем, что ее внимание отвлечено ситуацией на Украине, говорит эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Но предыдущие встречи сторон на европейской площадке ни к чему не привели. Нынешняя завершилась заявлением о намерении создать в течение месяца комиссию по делимитации. Но заявление пока сложно назвать обязывающим – эту комиссию Пашинян и Алиев пообещали создать, но без указания дедлайна, еще по итогам встречи в Сочи в ноябре 2021 г. при посредничестве Владимира Путина. Пока все говорит о том, что ЕС на деле не имеет в этом вопросе инструментов влияния, политической воли и даже институциональных компетенций, чтобы воздействовать на стороны, считает эксперт.