Армения и Азербайджан попытались договориться в Брюсселе

Армения и Азербайджан попытались договориться в БрюсселеНо ЕС вряд ли сможет вытеснить Россию из процесса урегулирования
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи в Брюсселе поручили главам МИД двух стран начать подготовку к мирным переговорам. Об этом объявила пресс-служба армянского МИД в 01:00 мск 7 апреля после встречи глав государств в Брюсселе, на которой в качестве посредника присутствовал председатель Евросовета Шарль Мишель.
Первым шагом к переговорам станет создание до конца апреля двусторонней комиссии по делимитации (определению с последующим обозначением на картах) государственной армяно-азербайджанской границы. На этой ранее не обозначенной со времен распада СССР границе после завершения в ноябре 2020 г. войны в Нагорном Карабахе с весны-лета 2021 г. стали происходить вооруженные столкновения. Мишель в своем Twitter заявил, что обязательство о подготовке мирного договора достигнуто и назвал прошедшую встречу «продуктивной».
В процессе армяно-азербайджанского урегулирования продолжает участвовать и Россия, которая изначально была ключевым посредником. При ее участии полтора года назад была достигнута договоренность о прекращении огня. 8 апреля Москву посетит глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль «позитивно» оценивает заявление армянской стороны о начале подготовки переговоров о мире, отметив, что это «процесс весьма продолжительный».
Заявлению о начале подготовки мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном предшествовала очередная эскалация напряженности в Нагорном Карабахе. 26 марта Минобороны России заявило, что азербайджанские войска 24-25 марта зашли в зону ответственности российских миротворцев в населенном пункте Парух и нанесли удары по формированиям непризнанной Нагорно-Карабахской республики с беспилотников. МИД Армении призвал срочно вывести азербайджанские подразделения из Паруха, а в НКР объявили военное положение. В минобороны Азербайджана заявили, что не нарушали договоренностей, достигнутых 9 ноября 2020 г.
Попытки со стороны ЕС выдавить Россию из процесса армяно-азербайджанского урегулирования действительно предпринимаются в связи с тем, что ее внимание отвлечено ситуацией на Украине, говорит эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Но предыдущие встречи сторон на европейской площадке ни к чему не привели. Нынешняя завершилась заявлением о намерении создать в течение месяца комиссию по делимитации. Но заявление пока сложно назвать обязывающим – эту комиссию Пашинян и Алиев пообещали создать, но без указания дедлайна, еще по итогам встречи в Сочи в ноябре 2021 г. при посредничестве Владимира Путина. Пока все говорит о том, что ЕС на деле не имеет в этом вопросе инструментов влияния, политической воли и даже институциональных компетенций, чтобы воздействовать на стороны, считает эксперт.
Камнем преткновения, продолжает Притчин, является вопрос статуса Нагорного Карабаха: Азербайджан считает, что вопрос решен и после вывода российских миротворцев в 2025 г. надеется окончательно занять оставшиеся территории. Армения старается отодвинуть вопрос статуса, но приходит к пониманию, что не может влиять на это. В Баку фактически предполагают или выход армянского населения, или его интеграцию без политической автономии. Речи о каких-то особых гарантиях его безопасности и защиты своих прав хотя бы в рамках культурной автономии нет, считает эксперт.
У перспектив развития процесса урегулирования после встречи в Брюсселе возможны два варианта: или оно пойдет по «сочинскому» пути, или комиссию по делимитации все же создадут и она начнет работать. Последний вариант даст ЕС возможность вписать себе в актив по сути то, о чем договорились еще при посредничестве Путина в Сочи в ноябре, но не выполнили, говорит научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.
На деле как Ереван, так и Баку не слишком заинтересованы в создании и работе такой комиссии, так как их взгляды на вопрос границы противоположны. В переданных в марте письменных предложения по договору Азербайджан настаивает на признании территориальной целостности, то есть отказа Армении от спорности статуса Карабаха. Формулировка же о «готовности работать над мирным договором» слишком абстрактна, считает Силаев, хотя и является несомненным медийным успехом Брюсселя и европейской дипломатии.
Оценивать объявленные в Брюсселе решения можно будет только по их воплощению, но уже давно ясно, что и Евросоюз, и его отдельные государства имеют крайне ограниченное влияние на ситуацию в Закавказье, считает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов. Переговоры, прошедшие в Брюсселе, – следствие желания европейской дипломатии напомнить о себе как об эффективной посреднической структуре, так как в условиях украинского кризиса авторитет ЕС как дипломатического игрока серьезно пострадал. В ближайшее время у европейцев вряд ли высвободятся достаточные ресурсы для того, чтобы нарастить свое влияние на Южном Кавказе, считает Соколов.