Путин и Лукашенко прибыли в Благовещенск

Также Путин и Лукашенко проведут двусторонние переговоры, по итогам которых дадут пресс-конференцию. В ходе встречи президенты обсудят двусторонние отношения, и обменяются мнениями по ситуации на Украине. Затем Путин отдельно проведет встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.