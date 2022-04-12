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Путин и Лукашенко прибыли в Благовещенск

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Алексадр Лукащенко прибыли в Благовещенск, сообщили ТАСС и «Белта".

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. «Белорусский борт номер один 12 апреля приземлился в аэропорту Благовещенска. У трапа самолета главу государства встречало руководство Амурской области и Благовещенска, а также прибывшие накануне члены белорусской делегации», — сообщило агентство «Белта».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко 12 апреля — в День космонавтики — посетят космодром Восточный. Запланировано награждение летчиков-космонавтов и беседа с рабочими космодрома.

Также Путин и Лукашенко проведут двусторонние переговоры, по итогам которых дадут пресс-конференцию. В ходе встречи президенты обсудят двусторонние отношения, и обменяются мнениями по ситуации на Украине. Затем Путин отдельно проведет встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. 

До этого лидеры двух стран встречались в Кремле 11 марта. Путин тогда заявил о позитивных сдвигах в рамках российско-украинских переговоров о конфликте на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных