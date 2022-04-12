Путин и Лукашенко прибыли в Благовещенск
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. «Белорусский борт номер один 12 апреля приземлился в аэропорту Благовещенска. У трапа самолета главу государства встречало руководство Амурской области и Благовещенска, а также прибывшие накануне члены белорусской делегации», — сообщило агентство «Белта».
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко 12 апреля — в День космонавтики — посетят космодром Восточный. Запланировано награждение летчиков-космонавтов и беседа с рабочими космодрома.
Также Путин и Лукашенко проведут двусторонние переговоры, по итогам которых дадут пресс-конференцию. В ходе встречи президенты обсудят двусторонние отношения, и обменяются мнениями по ситуации на Украине. Затем Путин отдельно проведет встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.
До этого лидеры двух стран встречались в Кремле 11 марта. Путин тогда заявил о позитивных сдвигах в рамках российско-украинских переговоров о конфликте на Украине.