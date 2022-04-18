Минобороны сообщило об ударах ракетами «Искандер» по складам ВСУ

С 28 февраля Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в очном режиме и удаленном формате. Последний состоялся в Стамбуле 29 марта. Зеленский заявил в минувшую субботу, что Украина прекратит переговоры с Россией, если будут уничтожены продолжающие держать оборону Мариуполя украинские военные. Бои за город ведутся практически с самого начала военной операции. Глава ДНР Денис Пушилин 11 апреля заявил, что порт города взят под полный контроль силами самопровозглашенной республики. До этого, 8 апреля, глава Чеченской Республики Рамзан Кадырв утверждал, что Мариуполь зачищен от украинских войск на 98%.