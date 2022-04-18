Минобороны сообщило об ударах ракетами «Искандер» по складам ВСУ
Вооруженные силы РФ уничтожили ракетами «Искандер» четыре склада вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также три района сосредоточения живой силы противника. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". Уничтожены четыре склада вооружения и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Крамоторск», — сказал он.
По данным Минобороны, высокоточными ракетами воздушного базирования за ночь уничтожены 16 украинских военных объектов: пять командных пунктов, топливное хранилище, три склада боеприпасов, а также «личный состав и военная техника» в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляйполе, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев.
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе три украинских боевых самолета, добавил Конашенков. Были поражены два истребителя МиГ-29 в районе города Изюм и один Су-25 в районе города Авдеевка.
Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное, Ясное и перехвачены 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими реактивными системами залпового огня по населенному пункту Чернобаевка.
Всего с начала военной операции уничтожены 139 украинских самолетов, 483 беспилотника, 250 зенитных ракетных комплексов, 2326 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1004 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2184 единицы специальной военной автомобильной техники, уточняет Минобороны.
С начала боевых действий погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих, около 10 000 человек получили ранения, заявил 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Минобороны РФ оценивает безвозвратные потери «украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников» более чем в 23 000 человек. В последний раз оборонное ведомство озвучивало потери российской армии 25 марта, тогда сообщалось о 1351 погибшем и 3825 раненых.
С 28 февраля Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в очном режиме и удаленном формате. Последний состоялся в Стамбуле 29 марта. Зеленский заявил в минувшую субботу, что Украина прекратит переговоры с Россией, если будут уничтожены продолжающие держать оборону Мариуполя украинские военные. Бои за город ведутся практически с самого начала военной операции. Глава ДНР Денис Пушилин 11 апреля заявил, что порт города взят под полный контроль силами самопровозглашенной республики. До этого, 8 апреля, глава Чеченской Республики Рамзан Кадырв утверждал, что Мариуполь зачищен от украинских войск на 98%.