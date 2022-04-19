Канада ввела санкции против Набиуллиной, Гуцериева, Авена и Фридмана

Также под санкции попали супруга министра иностранных дел Сергея Лаврова Мария и его дочь Екатерина Винокурова. Кроме того, в списке фигурируют Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которых на Западе считают дочерьми президента России Владимира Путина.