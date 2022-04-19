Канада ввела санкции против Набиуллиной, Гуцериева, Авена и Фридмана
Власти Канады ввели санкции против 14 россиян, среди которых глава Центробанка Эльвира Набиуллина, бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Герман Хан и Олег Бойко, сенатор Александр Торшин и виолончелист Сергей Ролдугин, следует из сообщения канадского правительства.
Также под санкции попали супруга министра иностранных дел Сергея Лаврова Мария и его дочь Екатерина Винокурова. Кроме того, в списке фигурируют Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которых на Западе считают дочерьми президента России Владимира Путина.
Ранее Канада ввела санкции против 33 российских предприятий оборонного сектора, среди которых Московский физико-технический институт, ПАО «Звезда», судостроительный завод «Вымпел» и НПП «Исток». В конце марта Канада ввела ограничительные меры против 160 членов Совета Федерации, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, его супруги Татьяны Навки и их детей Елизаветы и Николая.
Канада также закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов, запретила российским кораблям заходить в порты и внутренние воды, канадским банкам запрещено совершать операции с Центробанком России.
Санкции против России также ввели страны Евросоюза, США, Япония и ряд других государств. Все они стали ответом на спецоперацию на Украине.