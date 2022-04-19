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Канада ввела санкции против Набиуллиной, Гуцериева, Авена и Фридмана

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Власти Канады ввели санкции против 14 россиян, среди которых глава Центробанка Эльвира Набиуллина, бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Герман Хан и Олег Бойко, сенатор Александр Торшин и виолончелист Сергей Ролдугин, следует из сообщения канадского правительства.

Также под санкции попали супруга министра иностранных дел Сергея Лаврова Мария и его дочь Екатерина Винокурова. Кроме того, в списке фигурируют Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которых на Западе считают дочерьми президента России Владимира Путина.

Ранее Канада ввела санкции против 33 российских предприятий оборонного сектора, среди которых Московский физико-технический институт, ПАО «Звезда», судостроительный завод «Вымпел» и НПП «Исток». В конце марта Канада ввела ограничительные меры против 160 членов Совета Федерации, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, его супруги Татьяны Навки и их детей Елизаветы и Николая.

Канада также закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов, запретила российским кораблям заходить в порты и внутренние воды, канадским банкам запрещено совершать операции с Центробанком России.

Санкции против России также ввели страны Евросоюза, США, Япония и ряд других государств. Все они стали ответом на спецоперацию на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных