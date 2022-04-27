Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что он «категорически» против поставок вооружения Украине. По его словам, это означало бы вовлечение Болгарии в конфликт, сообщил ТАСС.
«К сожалению, мы видим, что призывы к миру, к скорейшему прекращению конфликта постепенно затухают, а им на смену приходит воинственная риторика, призывы к победе. Но необходимо понять, что значит слово «победа», если оно означает самоуничтожение и экономическую ликвидацию Европы, то я не думаю, что наши страны должны двигаться в этом направлении», – заявил Радев.
Президент Болгарии выразил мнение, что его страна должна способствовать прекращению «пагубного» конфликта и стремиться к установлению мира. Также, по словам Радева, нет необходимости в посещении премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым Киева, который состоится 28 апреля, так как позиция страны «формируется в Софии». «Необходимости в такой поездке нет», – считает он.
26 апреля от поездки в Киев отказались представители входящей в правящую коалицию Болгарской социалистической партии (БСП). «Руководство БСП считает, что информации о ситуации на Украине и последствиях боевых действий достаточно, поэтому не будет отправлять своего представителя в Киев в составе правительственной делегации», – сообщали в пресс-службе партии. Социалисты также уточнили, что выступают за оказание помощи Украине, но не в виде боеприпасов и оружия.
При этом Петков 25 апреля объявил в Болгарии старт публичной кампании по сбору средств на закупку оружия в помощь Украине. Он предложил каждому гражданину пожертвовать по одной зарплате.