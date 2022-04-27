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Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине

Ведомости

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что он «категорически» против поставок вооружения Украине. По его словам, это означало бы вовлечение Болгарии в конфликт, сообщил ТАСС.

«К сожалению, мы видим, что призывы к миру, к скорейшему прекращению конфликта постепенно затухают, а им на смену приходит воинственная риторика, призывы к победе. Но необходимо понять, что значит слово «победа», если оно означает самоуничтожение и экономическую ликвидацию Европы, то я не думаю, что наши страны должны двигаться в этом направлении», – заявил Радев.

Президент Болгарии выразил мнение, что его страна должна способствовать прекращению «пагубного» конфликта и стремиться к установлению мира. Также, по словам Радева, нет необходимости в посещении премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым Киева, который состоится 28 апреля, так как позиция страны «формируется в Софии». «Необходимости в такой поездке нет», – считает он.

26 апреля от поездки в Киев отказались представители входящей в правящую коалицию Болгарской социалистической партии (БСП). «Руководство БСП считает, что информации о ситуации на Украине и последствиях боевых действий достаточно, поэтому не будет отправлять своего представителя в Киев в составе правительственной делегации», – сообщали в пресс-службе партии. Социалисты также уточнили, что выступают за оказание помощи Украине, но не в виде боеприпасов и оружия.

При этом Петков 25 апреля объявил в Болгарии старт публичной кампании по сбору средств на закупку оружия в помощь Украине. Он предложил каждому гражданину пожертвовать по одной зарплате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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