Путин пообещал молниеносную реакцию в ответ на вмешательство в ситуацию на Украине

«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, если они будут создавать неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, то они должны знать, что наши встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты — такие, которыми сейчас не может похвастаться никто», — подчеркнул президент.