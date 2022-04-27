Путин пообещал молниеносную реакцию в ответ на вмешательство в ситуацию на Украине
Россия молниеносно ответит на попытки вмешательства в ситуацию на Украине, а также создание угроз стратегического характера, заявил президент страны Владимир Путин. Трансляция заседания Совета законодателей велась на YouTube-канале верхней палаты парламента.
«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, если они будут создавать неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, то они должны знать, что наши встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты — такие, которыми сейчас не может похвастаться никто», — подчеркнул президент.
Ранее лидеры многих стран Евросоюза, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявили, что не намерены вмешиваться в конфликт на Украине. «Со стороны НАТО не будет военного вмешательства. Мы должны сделать все, чтобы оружие как можно скорее замолчало», — подчеркивал Шольц.
В начале апреля генсек альянса Йенс Столтенберг также отмечал, что ни одна страна альянса не поддержит отправку войск на Украину. «Мы изучим, что еще можем сделать, чтобы нанести ущерб России, включая санкции, но я ожидаю, что ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск НАТО на Украину», — добавил он. При этом страны НАТО продолжают поставлять Украине вооружение, в том числе тяжелое.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.