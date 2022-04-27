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Швейцария ввела запрет на импорт российского угля

Ведомости

Федеральный совет Швейцарии принял новый пакет санкций против России, в число ограничений вошел запрет на импорт угля, передает пресс-служба швейцарского правительства. Ограничения вступают в силу 27 апреля. 

«Новые меры включают далеко идущие санкции в отношении товаров, в том числе запрет на импорт бурого угля и [каменного] угля, а также товаров, являющихся важными источниками дохода для России (например, древесина, цемент, морепродукты)», — говорится в документе. 

Помимо этого правительство страны наложило запрет на поддержку государственных и общественных организаций в России. В Швейцарии также теперь нельзя регистрировать трасты для граждан России или юридических лиц. Оказание услуг таким трастам тоже запрещается. В документе подчеркивается, что Швейцария приняла значительное количество ограничений, введенных Евросоюзом.

13 апреля Швейцария ввела пятый пакет санкций против России. Ограничения затронули 200 физических и юридических лиц. В частности, в черном списке оказались Мария Воронцова и Катерина Тихонова, которые указаны как «дочери президента Владимира Путина». В санкционный список также попали российские политики, бизнесмены, военные и журналисты.

Санкции против России также ввели страны Евросоюза, США, Япония и ряд других государств. Все они стали ответом на спецоперацию на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных