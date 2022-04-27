Швейцария ввела запрет на импорт российского угля

Помимо этого правительство страны наложило запрет на поддержку государственных и общественных организаций в России. В Швейцарии также теперь нельзя регистрировать трасты для граждан России или юридических лиц. Оказание услуг таким трастам тоже запрещается. В документе подчеркивается, что Швейцария приняла значительное количество ограничений, введенных Евросоюзом.