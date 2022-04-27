Швейцария ввела запрет на импорт российского угля
Федеральный совет Швейцарии принял новый пакет санкций против России, в число ограничений вошел запрет на импорт угля, передает пресс-служба швейцарского правительства. Ограничения вступают в силу 27 апреля.
«Новые меры включают далеко идущие санкции в отношении товаров, в том числе запрет на импорт бурого угля и [каменного] угля, а также товаров, являющихся важными источниками дохода для России (например, древесина, цемент, морепродукты)», — говорится в документе.
Помимо этого правительство страны наложило запрет на поддержку государственных и общественных организаций в России. В Швейцарии также теперь нельзя регистрировать трасты для граждан России или юридических лиц. Оказание услуг таким трастам тоже запрещается. В документе подчеркивается, что Швейцария приняла значительное количество ограничений, введенных Евросоюзом.
13 апреля Швейцария ввела пятый пакет санкций против России. Ограничения затронули 200 физических и юридических лиц. В частности, в черном списке оказались Мария Воронцова и Катерина Тихонова, которые указаны как «дочери президента Владимира Путина». В санкционный список также попали российские политики, бизнесмены, военные и журналисты.
Санкции против России также ввели страны Евросоюза, США, Япония и ряд других государств. Все они стали ответом на спецоперацию на Украине.