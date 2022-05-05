Премьер-министр Японии назвал неприемлемыми санкции России против Токио

Ранее власти Японии вводили несколько пакетов санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничения попали российские чиновники и компании и резервы ЦБ. Власти страны запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий. Также МИД Японии объявил о высылке нескольких российских дипломатов из Токио.