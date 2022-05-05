Премьер-министр Японии назвал неприемлемыми санкции России против Токио
Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал абсолютно неприемлемыми ответные санкции России в отношении Токио, сообщил телеканал NHK. Ранее МИД России запретил въезд в страну самому Кисиде и еще 62 гражданам Японии.
«Именно российская сторона обратилась к военным средствам и вызвала эту ситуацию, и хотя Россия несет полную ответственность за доведение японо-российских отношений до нынешнего состояния, российская сторона сделала такое заявление», — заявил Кисида.
Ранее власти Японии вводили несколько пакетов санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничения попали российские чиновники и компании и резервы ЦБ. Власти страны запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий. Также МИД Японии объявил о высылке нескольких российских дипломатов из Токио.
В ответ МИД России объявил о высылке восьми сотрудников посольства Японии в Москве и запретил въезд в страну 63 гражданам Японии, в том числе Кисиде, министрам иностранных дел, финансов, обороны и юстиции и другим высокопоставленным представителям правительства страны, журналистам и профессорам пяти японских вузов.