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Премьер-министр Японии назвал неприемлемыми санкции России против Токио

Ведомости

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал абсолютно неприемлемыми ответные санкции России в отношении Токио, сообщил телеканал NHK. Ранее МИД России запретил въезд в страну самому Кисиде и еще 62 гражданам Японии.

«Именно российская сторона обратилась к военным средствам и вызвала эту ситуацию, и хотя Россия несет полную ответственность за доведение японо-российских отношений до нынешнего состояния, российская сторона сделала такое заявление», — заявил Кисида.

Ранее власти Японии вводили несколько пакетов санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничения попали российские чиновники и компании и резервы ЦБ. Власти страны запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий. Также МИД Японии объявил о высылке нескольких российских дипломатов из Токио.

В ответ МИД России объявил о высылке восьми сотрудников посольства Японии в Москве и запретил въезд в страну 63 гражданам Японии, в том числе Кисиде, министрам иностранных дел, финансов, обороны и юстиции и другим высокопоставленным представителям правительства страны, журналистам и профессорам пяти японских вузов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных