МИД запретил въезд премьер-министру Японии и еще 62 гражданам страны

Впервые с 2003 г. в «Синей книге» дипломатии Япония назвала Южные Курильские острова «незаконно оккупированными» Россией. В документе впервые с 2011 г. появилась формулировка, что Южные Курилы являются «принадлежащей Японии территорией». В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории России.