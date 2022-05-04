МИД запретил въезд премьер-министру Японии и еще 62 гражданам страны
Министерство иностранных дел России ввело запрет на въезд в страну для 63 граждан Японии, включая премьер-министра Фумио Кисиду, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится , что администрация Кисиды развернула «беспрецедентную антироссийскую кампанию», допускает неприемлемую риторику в адрес России, в том числе «клевету и прямые угрозы». «В русле этого курса Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны», — подчеркнуто в заявлении.
В комментарии приведен список японских подданных, которым отныне закрыт въезд в Россию. Среди них помимо Кисиды оказались министры иностранных дел, финансов, обороны и юстиции — Ёсимаса Хаяси, Сюнъити Судзуки, Нобуо Киси, Ёсихиса Фурукава, председатель Палаты советников Акико Санта, председатель Палаты представителей Хироюки Хосода, а также ряд других высокопоставленных представителей японского правительства, журналисты и профессоры пяти высших учебных заведений.
В конце апреля российский МИД объявил персонами нон грата восьмерых сотрудников посольства Японии в Москве. Они должны покинуть страну до 10 мая.
Ранее власти Японии вводили несколько пакетов санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничения попали российские чиновники и компании и резервы ЦБ. Власти страны запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий.
Впервые с 2003 г. в «Синей книге» дипломатии Япония назвала Южные Курильские острова «незаконно оккупированными» Россией. В документе впервые с 2011 г. появилась формулировка, что Южные Курилы являются «принадлежащей Японии территорией». В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории России.