МИД РФ объявил восемь японских дипломатов персонами нон грата

Помимо этого в министерстве отметили, что японская сторона создала серьезные препятствия для работы российских дипломатов в своей стране. «Вся полнота ответственности за такое развитие событий лежит исключительно на правительстве Японии, сделавшем выбор в пользу отказа от дружественных, конструктивных отношений с Россией», — заключили в ведомстве.