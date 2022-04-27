МИД РФ объявил восемь японских дипломатов персонами нон грата
Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата восьмерых сотрудников посольства Японии в Москве, сообщает пресс-служба ведомства. Они должны покинуть территорию страны до 10 мая.
В сообщении говорится, что Япония предприняла «беспрецедентные шаги», разрушающие накопленный за долгие годы позитив двустороннего сотрудничества. «Не считаясь со здравым смыслом, Япония открыто встала на позицию полной поддержки действующих на территории Украины неонацистских формирований, оказывает политическую, экономическую и военную помощь режиму в Киеве», — отметили в пресс-службе.
Помимо этого в министерстве отметили, что японская сторона создала серьезные препятствия для работы российских дипломатов в своей стране. «Вся полнота ответственности за такое развитие событий лежит исключительно на правительстве Японии, сделавшем выбор в пользу отказа от дружественных, конструктивных отношений с Россией», — заключили в ведомстве.
В начале апреля Япония заявила о высылке из страны восьми сотрудников посольства и торгпредства России в связи со спецоперацией на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на такие действия Токио, а посол Михаил Галузин передал протест замглавы МИД Японии Такэо Мори в связи с решением выслать дипломатов.
Япония также впервые с 2003 г. в «Синей книге» дипломатии назвала Южные Курильские острова «незаконно оккупированными» Россией. В документе впервые с 2011 г. появилась формулировка, что Южные Курилы являются «принадлежащей Японии территорией». В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории России.