Япония впервые с 2003 года назвала Южные Курилы «оккупированной территорией»
Власти Японии впервые с 2003 г. назвали Южные Курильские острова «незаконно оккупированными» Россией, сообщили «РИА Новости». Такое заявление опубликовано в «Синей книге по дипломатии» за 2022 г. Ее представил правительству Японии министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси. В документе также впервые с 2011 г. появилась формулировка, что Южные Курилы являются «принадлежащей Японии территорией».
Мирный договор
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.
21 марта МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Также Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова, вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) по секторальному диалогу.
В ответ премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил протест из-за такого решения России. Он отметил, что японская сторона не меняет курс на решение проблемы северных территорий (Южных Курил). В посольстве Японии в Москве также заявили, что решение России не продолжать переговоры «крайне прискорбно и абсолютно неприемлемо». Приостановка Москвой работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах является «сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей», уточняли тогда дипломаты.