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Премьер Японии выразил протест после отказа России обсуждать мирный договор

Ведомости

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил протест из-за решения России приостановить переговоры о заключении мирного договора, сообщил «Интерфакс».

«Действия России крайне неразумны и абсолютно неприемлемы. (...) Мы решительно протестуем», — заявил Кисида. Он отметил, что Япония не меняет курс на решение проблемы северных территорий (Южных Курил) и заключение мирного договора.

В посольстве Японии в Москве заявили, что решение России не продолжать переговоры «крайне прискорбно и абсолютно неприемлемо». Приостановка Москвой работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах является «сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей». Вопрос о совместной хозяйственной деятельности базируется на договоренности в 2016 г. между занимавшим тогда пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным.

В дипмиссии подчеркнули, что Япония считает неприемлемой спецоперацию России на Украине и выражает протест против «объявления в одностороннем порядке ответных мер и попыток возложения ответственности на японскую сторону».

Накануне МИД России заявил, что прекращает переговоры с Японией о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Также российская сторона прекращает безвизовые поездки японских граждан на Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) по секторальному диалогу.

Ранее по теме: Россия отказалась от переговоров с Японией по Курилам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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