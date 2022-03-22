Премьер Японии выразил протест после отказа России обсуждать мирный договор
Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил протест из-за решения России приостановить переговоры о заключении мирного договора, сообщил «Интерфакс».
«Действия России крайне неразумны и абсолютно неприемлемы. (...) Мы решительно протестуем», — заявил Кисида. Он отметил, что Япония не меняет курс на решение проблемы северных территорий (Южных Курил) и заключение мирного договора.
В посольстве Японии в Москве заявили, что решение России не продолжать переговоры «крайне прискорбно и абсолютно неприемлемо». Приостановка Москвой работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах является «сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей». Вопрос о совместной хозяйственной деятельности базируется на договоренности в 2016 г. между занимавшим тогда пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным.
В дипмиссии подчеркнули, что Япония считает неприемлемой спецоперацию России на Украине и выражает протест против «объявления в одностороннем порядке ответных мер и попыток возложения ответственности на японскую сторону».
Накануне МИД России заявил, что прекращает переговоры с Японией о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Также российская сторона прекращает безвизовые поездки японских граждан на Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) по секторальному диалогу.