Премьер Японии выразил протест после отказа России обсуждать мирный договор

В посольстве Японии в Москве заявили, что решение России не продолжать переговоры «крайне прискорбно и абсолютно неприемлемо». Приостановка Москвой работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах является «сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей». Вопрос о совместной хозяйственной деятельности базируется на договоренности в 2016 г. между занимавшим тогда пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным.