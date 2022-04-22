Песков назвал Южные Курилы «неотъемлемой частью России»
Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее власти Японии назвали четыре острова «незаконно оккупированными» Россией.
«Ну очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому набору враждебных действий по отношению к Российской Федерации, конечно, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно. Все четыре острова являются неотъемлемой территорией Российской Федерации», — заявил Песков.
Япония впервые с 2003 г. в «Синей книге» дипломатии назвала Южные Курильские острова «незаконно оккупированными» Россией. В документе также впервые с 2011 г. появилась формулировка, что Южные Курилы являются «принадлежащей Японии территорией».
В марте МИД России заявил, что прекращает переговоры о мирном договоре с властями Японии, потому что те вводят односторонние санкции в отношении России. Премьер-министр Фумио Кисида выразил протест после такого решения Москвы. Он отметил, что японская сторона не меняет курс на решение проблемы северных территорий (Южных Курил). В посольстве Японии в Москве также заявили, что решение России не продолжать переговоры «крайне прискорбно и абсолютно неприемлемо». После введения антироссийских санкций Япония была включена в список недружественных России стран.