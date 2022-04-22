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Песков назвал Южные Курилы «неотъемлемой частью России»

Ведомости

Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее власти Японии назвали четыре острова «незаконно оккупированными» Россией.

«Ну очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому набору враждебных действий по отношению к Российской Федерации, конечно, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно. Все четыре острова являются неотъемлемой территорией Российской Федерации», — заявил Песков.

Япония впервые с 2003 г. в «Синей книге» дипломатии назвала Южные Курильские острова «незаконно оккупированными» Россией. В документе также впервые с 2011 г. появилась формулировка, что Южные Курилы являются «принадлежащей Японии территорией».

В марте МИД России заявил, что прекращает переговоры о мирном договоре с властями Японии, потому что те вводят односторонние санкции в отношении России. Премьер-министр Фумио Кисида выразил протест после такого решения Москвы. Он отметил, что японская сторона не меняет курс на решение проблемы северных территорий (Южных Курил). В посольстве Японии в Москве также заявили, что решение России не продолжать переговоры «крайне прискорбно и абсолютно неприемлемо». После введения антироссийских санкций Япония была включена в список недружественных России стран.

Ранее по теме: Япония впервые с 2003 года назвала Южные Курилы «оккупированной территорией»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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