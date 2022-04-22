Песков назвал Южные Курилы «неотъемлемой частью России»

В марте МИД России заявил, что прекращает переговоры о мирном договоре с властями Японии, потому что те вводят односторонние санкции в отношении России. Премьер-министр Фумио Кисида выразил протест после такого решения Москвы. Он отметил, что японская сторона не меняет курс на решение проблемы северных территорий (Южных Курил). В посольстве Японии в Москве также заявили, что решение России не продолжать переговоры «крайне прискорбно и абсолютно неприемлемо». После введения антироссийских санкций Япония была включена в список недружественных России стран.