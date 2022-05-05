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Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, в ходе беседы он пригласил представителя Германии посетить Киев, передает агентство dpa.

В сообщении говорится, что политики также обсудили «недоразумения прошлого». Штайнмайер в свою очередь заверил Зеленского в полной поддержке Украины. «Германия с самого начала поддерживала Украину в финансовом, экономическом и военном отношении. Оба президента договорились поддерживать тесный контакт», — отмечается в заявлении канцелярии Штайнмайера.

Зеленский лично пригласил Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца с визитом, а также все немецкое руководство, пишет агентство. По данным Spiegel, разговор длился 45 минут.

В начале апреля появлялась информация о том, что в Киеве отказались принять Штайнмайера. По информации Bild, на Украине были недовольны тем, как ранее Штайнмайер выстраивал отношения с Россией, в том числе его поддержкой проекта газопровода «Северный поток — 2». Штайнмайер планировал посетить украинскую столицу 13 апреля, однако в Киеве якобы не были готовы к встрече в этот день.

На фоне этого от визита в Киев отказался Шольц. По его мнению, решение украинских властей отказать президенту ФРГ в приеме стало «заметным инцидентом» и «это стоит поперек дороги» касательно его гипотетического визита в Киев в будущем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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