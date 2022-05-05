Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, в ходе беседы он пригласил представителя Германии посетить Киев, передает агентство dpa.
В сообщении говорится, что политики также обсудили «недоразумения прошлого». Штайнмайер в свою очередь заверил Зеленского в полной поддержке Украины. «Германия с самого начала поддерживала Украину в финансовом, экономическом и военном отношении. Оба президента договорились поддерживать тесный контакт», — отмечается в заявлении канцелярии Штайнмайера.
Зеленский лично пригласил Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца с визитом, а также все немецкое руководство, пишет агентство. По данным Spiegel, разговор длился 45 минут.
В начале апреля появлялась информация о том, что в Киеве отказались принять Штайнмайера. По информации Bild, на Украине были недовольны тем, как ранее Штайнмайер выстраивал отношения с Россией, в том числе его поддержкой проекта газопровода «Северный поток — 2». Штайнмайер планировал посетить украинскую столицу 13 апреля, однако в Киеве якобы не были готовы к встрече в этот день.
На фоне этого от визита в Киев отказался Шольц. По его мнению, решение украинских властей отказать президенту ФРГ в приеме стало «заметным инцидентом» и «это стоит поперек дороги» касательно его гипотетического визита в Киев в будущем.