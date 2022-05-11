Захарова назвала экстремистским решение Литвы признать Россию «страной-террористом»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение сейма Литвы признать Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм», является экстремистским. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Захарова отметила, что ранее Литва никогда не выражала озабоченности действиями НАТО, в том числе во время бомбардировок Югославии и войны в Ираке. «На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные, агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам, приводили к появлению новых конфликтов в тех местах, где их даже не намечалось. Это и бомбардировка Югославии, и Ирак, и ситуация в Афганистане», — заявила она.
По словам Захаровой, решение властей Литвы продиктовано «вовсе не желанием урегулировать ситуацию на Украине». «За последние восемь лет Вильнюсу следовало хотя бы раз возвысить голос в пользу выполнения минских договоренностей и озаботиться судьбой людей, которых убивали в Донбассе», — подчеркнула она.
10 мая сейм Литвы принял резолюцию, в которой говорится, что в связи с проведением спецоперации на Украине Россия является «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм». Депутаты призвали привлечь к ответственности «всех виновных в нынешнем кризисе», создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования операции и снять неприкосновенность с лидеров государств, правительств и других должностных лиц.