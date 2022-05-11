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Политика

Захарова назвала экстремистским решение Литвы признать Россию «страной-террористом»

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение сейма Литвы признать Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм», является экстремистским. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik. 

Захарова отметила, что ранее Литва никогда не выражала озабоченности действиями НАТО, в том числе во время бомбардировок Югославии и войны в Ираке. «На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные, агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам, приводили к появлению новых конфликтов в тех местах, где их даже не намечалось. Это и бомбардировка Югославии, и Ирак, и ситуация в Афганистане», — заявила она.

По словам Захаровой, решение властей Литвы продиктовано «вовсе не желанием урегулировать ситуацию на Украине». «За последние восемь лет Вильнюсу следовало хотя бы раз возвысить голос в пользу выполнения минских договоренностей и озаботиться судьбой людей, которых убивали в Донбассе», — подчеркнула она.

10 мая сейм Литвы принял резолюцию, в которой говорится, что в связи с проведением спецоперации на Украине Россия является «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм». Депутаты призвали привлечь к ответственности «всех виновных в нынешнем кризисе», создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования операции и снять неприкосновенность с лидеров государств, правительств и других должностных лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных