Захарова назвала экстремистским решение Литвы признать Россию «страной-террористом»

Захарова отметила, что ранее Литва никогда не выражала озабоченности действиями НАТО, в том числе во время бомбардировок Югославии и войны в Ираке. «На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные, агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам, приводили к появлению новых конфликтов в тех местах, где их даже не намечалось. Это и бомбардировка Югославии, и Ирак, и ситуация в Афганистане», — заявила она.