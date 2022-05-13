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Зеленский: Украина не признает Крым и республики Донбасса

Ведомости

Киев никогда не признает Крым российским; на переговорах с российской делегацией в Стамбуле 29 марта украинская сторона предложила решить вопрос с Крымом в течение 10 лет, однако не получила ответа, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI 1.

«Мы никогда не признаем Крым частью РФ. Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму... Идет война, ко времени – человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров, процесс встречи президентов Украины и России», — заявил Зеленский (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, украинская делегация на переговорах в Турции предлагала на время отставить этот вопрос и решить его в течение 10 лет, однако Москва не дала ответа. Зеленский добавил, что не готов говорить об автономии ДНР и ЛНР. Он отметил, что Россия признала республики независимыми государствами и отделила их от Украины. «Мы никогда не признаем их автономию», — подчеркнул президент.

Крым вошел в состав России в 2014 г. после референдума, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. 21 февраля этого года президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем были ратифицированы договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 24 февраля началась спецоперация России на Украине, одна из целей которой – защита жителей Донбасса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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