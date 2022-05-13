Зеленский: Украина не признает Крым и республики Донбасса
Киев никогда не признает Крым российским; на переговорах с российской делегацией в Стамбуле 29 марта украинская сторона предложила решить вопрос с Крымом в течение 10 лет, однако не получила ответа, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI 1.
«Мы никогда не признаем Крым частью РФ. Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму... Идет война, ко времени – человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров, процесс встречи президентов Украины и России», — заявил Зеленский (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, украинская делегация на переговорах в Турции предлагала на время отставить этот вопрос и решить его в течение 10 лет, однако Москва не дала ответа. Зеленский добавил, что не готов говорить об автономии ДНР и ЛНР. Он отметил, что Россия признала республики независимыми государствами и отделила их от Украины. «Мы никогда не признаем их автономию», — подчеркнул президент.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после референдума, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. 21 февраля этого года президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем были ратифицированы договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 24 февраля началась спецоперация России на Украине, одна из целей которой – защита жителей Донбасса.