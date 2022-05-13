Зеленский: Украина не признает Крым и республики Донбасса

По его словам, украинская делегация на переговорах в Турции предлагала на время отставить этот вопрос и решить его в течение 10 лет, однако Москва не дала ответа. Зеленский добавил, что не готов говорить об автономии ДНР и ЛНР. Он отметил, что Россия признала республики независимыми государствами и отделила их от Украины. «Мы никогда не признаем их автономию», — подчеркнул президент.