Die Welt: Кулеба выразил недовольство из-за проблем с поставками оружия из Германии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил недовольство во время разговора с главой минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт из-за проблем с поставками оружия, передает немецкое издание Die Welt.
По информации издания, Кулеба разговаривал с Ламбрехт в рамках визита на встречу глав МИД G7. «Кулеба попросил Германию как можно скорее поставить Украине недостающие боеприпасы или признать, что тема снята с повестки. Это был трудный разговор, во время которого дипломат вышел из себя», - отмечает Die Welt.
В личной беседе Кулеба попросил Ламбрехт дать «честный» ответ относительно поставки обещанных систем ПВО Gepard. Немецкие власти около трех недель назад пообещали Киеву начать поставки, но с того времени процесс так и не «сдвинулся мертвой точки». «Украина запросила именно эти танки, но, по мнению Ламбрехт, поставки не имеют смысла из-за отсутствия снарядов», — отмечает издание.
Die Welt также пояснило, что немецкое правительство ищет снаряды для поставки на Украину уже долгое время. Швейцария, которая их производит, отказывается от экспорта, ссылаясь на свой нейтральных статус во время международных конфликтов. Берлин теперь ведет переговоры с Бразилией и другими странами, теряя время. При этом Германия отказывается поставлять танки «Леопард-1» и БМП Marder, для которых у украинских военных есть боезаряды, говорится в материале.
Зенитная самоходная установка Gepard (или «танк ПВО Gepard») была разработана в 1963 г. на базе основного немецкого танка «Леопард-1», а производится серийно и поступает в войска с 1973 г. «Гепард» вооружен двумя 35-мм пушками с эффективной дальностью стрельбы до 3 км. Gepard является близким аналогом своей советской «ровесницы» ЗСУ-23-4 «Шилка» (1964 г.), которая состоит на вооружении ВСУ, однако имеет меньшую максимальную дальность стрельбы — до 2,5 км.