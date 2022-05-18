Die Welt: Кулеба выразил недовольство из-за проблем с поставками оружия из Германии

Die Welt также пояснило, что немецкое правительство ищет снаряды для поставки на Украину уже долгое время. Швейцария, которая их производит, отказывается от экспорта, ссылаясь на свой нейтральных статус во время международных конфликтов. Берлин теперь ведет переговоры с Бразилией и другими странами, теряя время. При этом Германия отказывается поставлять танки «Леопард-1» и БМП Marder, для которых у украинских военных есть боезаряды, говорится в материале.