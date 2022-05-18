Посольство США в Киеве возобновило работу

Посольство США в Киеве приостановило работу 14 февраля – за 10 дней до начала спецоперации на Украине. Сначала Штаты перевели свое посольство из Киева во Львов, затем, после подписания президентом России Владимиром Путиным указа о признании независимости ДНР и ЛНР, сотрудники госдепартамента и посольства были эвакуированы в Польшу из-за риска эскалации.