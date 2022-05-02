Посольство США в Киеве может возобновить работу в мае

Американские дипломаты покинули посольство в Киеве почти за две недели до начала военной спецоперации России на Украине. Сначала США перевели свое посольство из Киева во Львов, затем после подписания президентом России Владимиром Путиным указа о признании независимости ДНР и ЛНР Штаты эвакуировали сотрудников госдепартамента и посольства в Польшу из-за риска эскалации, сообщал Bloomberg.