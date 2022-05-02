Газета
Политика

Посольство США в Киеве может возобновить работу в мае

Ведомости

Посольство США надеется возобновить работу в Киеве к концу мая, если будут позволять условия, заявила в понедельник временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, передает Reuters.

Американские дипломаты покинули посольство в Киеве почти за две недели до начала военной спецоперации России на Украине. Сначала США перевели свое посольство из Киева во Львов, затем после подписания президентом России Владимиром Путиным указа о признании независимости ДНР и ЛНР Штаты эвакуировали сотрудников госдепартамента и посольства в Польшу из-за риска эскалации, сообщал Bloomberg.

«Мы прислушиваемся к специалистам по безопасности, и когда они скажут нам, что мы можем вернуться, мы вернемся», — заявила на брифинге Квин.

Некоторые западные страны уже вернули свои посольства в Киев, так как основной очаг боевых действий на Украине сместился из столицы на восток и юг страны, отмечает Reuters.

В конце апреля президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру главы американской дипмиссии в Словакии Бриджит Бринк на должность посла на Украине, сообщала пресс-служба Белого дома. Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американские дипломаты будут возвращаться на Украину, писал Reuters.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных