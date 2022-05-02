Посольство США в Киеве может возобновить работу в мае
Посольство США надеется возобновить работу в Киеве к концу мая, если будут позволять условия, заявила в понедельник временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, передает Reuters.
Американские дипломаты покинули посольство в Киеве почти за две недели до начала военной спецоперации России на Украине. Сначала США перевели свое посольство из Киева во Львов, затем после подписания президентом России Владимиром Путиным указа о признании независимости ДНР и ЛНР Штаты эвакуировали сотрудников госдепартамента и посольства в Польшу из-за риска эскалации, сообщал Bloomberg.
«Мы прислушиваемся к специалистам по безопасности, и когда они скажут нам, что мы можем вернуться, мы вернемся», — заявила на брифинге Квин.
Некоторые западные страны уже вернули свои посольства в Киев, так как основной очаг боевых действий на Украине сместился из столицы на восток и юг страны, отмечает Reuters.
В конце апреля президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру главы американской дипмиссии в Словакии Бриджит Бринк на должность посла на Украине, сообщала пресс-служба Белого дома. Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американские дипломаты будут возвращаться на Украину, писал Reuters.