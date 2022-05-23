Постпред Крыма заявил о совместном использовании Азовского моря Россией и ДНР
В результате военной спецоперации Азовское море стало морем совместного пользования России и признанной ею Донецкой народной республики (ДНР), заявил «РИА Новости» постпред Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
«Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования»,— сказал Мурадов. Он добавил, что после занятия российскими войсками Херсонской области и южной части Запорожской и определения их статуса Киев, очевидно, потеряет выход к Азовскому морю.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.