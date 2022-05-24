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Суд в Москве заочно арестовал блогера Белоцерковскую по делу о фейках об армии

Ведомости

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал блогера Веронику Белоцерковскую по обвинению в распространении ложной информации о вооруженных силах России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В отношении Белоцерковской судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания либо экстрадиции на территорию РФ», — сообщили агентству в суде.

16 марта Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской о распространении фейков о действиях российских военных. В СК рассказали, что в марте она опубликовала в соцсетях несколько постов с информацией, дискредитирующей российские Вооруженные силы. 13 мая МВД России объявило в розыск Белоцерковскую.

Белоцерковская, по данным СК, находится за границей. Ей грозит наказание от штрафа в 3 млн руб. до десяти лет в колонии. Закон об ответственности за фейки о действиях военных действует в России с 4 марта. По этому делу также проходит журналист Александр Невзоров, который ранее был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

Ранее по теме: МВД объявило в розыск блогера Белоцерковскую

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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