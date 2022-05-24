Суд в Москве заочно арестовал блогера Белоцерковскую по делу о фейках об армии
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал блогера Веронику Белоцерковскую по обвинению в распространении ложной информации о вооруженных силах России. Об этом сообщает «Интерфакс».
«В отношении Белоцерковской судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания либо экстрадиции на территорию РФ», — сообщили агентству в суде.
16 марта Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской о распространении фейков о действиях российских военных. В СК рассказали, что в марте она опубликовала в соцсетях несколько постов с информацией, дискредитирующей российские Вооруженные силы. 13 мая МВД России объявило в розыск Белоцерковскую.
Белоцерковская, по данным СК, находится за границей. Ей грозит наказание от штрафа в 3 млн руб. до десяти лет в колонии. Закон об ответственности за фейки о действиях военных действует в России с 4 марта. По этому делу также проходит журналист Александр Невзоров, который ранее был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.