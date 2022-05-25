МИД: Россия не рассматривает возможность обмена Медведчука
Россия не рассматривает возможность обмена украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Медведчук находится на Украине под арестом по делу о госизмене.
«Нет, не рассматривается, у нас такой информации нет», — отметил Руденко, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).
67-летний Медведчук — кум Владимира Путина, с 2018 г. возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией). До избрания в Верховную раду в 2019 г. он несколько лет входил в трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе. С мая 2021 г. политик находился под домашним арестом по делу о госизмене. В марте суд во Львове заочно арестовал Медведчука, 16 апреля он был арестован без возможности выйти под залог. Тогда же деятельность ОПЗЖ в Раде была прекращена.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил российским властям обменять Медведчука на взятых в плен украинских военных.19 мая сам Медведчук в видеозаписи, опубликованной СБУ, предложил обменять себя.
После обращения Медведчука телеканал «Россия 1» показал обращение двух британских граждан, Эйдена Эслина и Шона Пиннера, якобы служивших в украинских подразделениях и взятых российской армией в плен, к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой обменять их на украинского политика. 16 апреля жена Медведчука, Оксана Марченко, попросила родственников Эслина и Пиннера обратиться к Джонсону с просьбой организации обмена военнопленных на своего мужа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее исключил возможность обмена Медведчука. По словам Пескова, политик является гражданином Украины, в связи с чем «он не имеет отношения к России», кроме того, «не является военным». Пресс-секретарь также назвал маловероятным обмен Медведчука на украинских военных, сдавшихся в плен на меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе.