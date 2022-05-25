Газета
Политика

МИД: Россия не рассматривает возможность обмена Медведчука

Ведомости

Россия не рассматривает возможность обмена украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Медведчук находится на Украине под арестом по делу о госизмене.

«Нет, не рассматривается, у нас такой информации нет», — отметил Руденко, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

67-летний Медведчук — кум Владимира Путина, с 2018 г. возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией). До избрания в Верховную раду в 2019 г. он несколько лет входил в трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе. С мая 2021 г. политик находился под домашним арестом по делу о госизмене. В марте суд во Львове заочно арестовал Медведчука, 16 апреля он был арестован без возможности выйти под залог. Тогда же деятельность ОПЗЖ в Раде была прекращена.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил российским властям обменять Медведчука на взятых в плен украинских военных.19 мая сам Медведчук в видеозаписи, опубликованной СБУ, предложил обменять себя.

После обращения Медведчука телеканал «Россия 1» показал обращение двух британских граждан, Эйдена Эслина и Шона Пиннера, якобы служивших в украинских подразделениях и взятых российской армией в плен, к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой обменять их на украинского политика. 16 апреля жена Медведчука, Оксана Марченко, попросила родственников Эслина и Пиннера обратиться к Джонсону с просьбой организации обмена военнопленных на своего мужа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее исключил возможность обмена Медведчука. По словам Пескова, политик является гражданином Украины, в связи с чем «он не имеет отношения к России», кроме того, «не является военным». Пресс-секретарь также назвал маловероятным обмен Медведчука на украинских военных, сдавшихся в плен на меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных