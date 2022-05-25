МИД: Россия не рассматривает возможность обмена Медведчука

67-летний Медведчук — кум Владимира Путина, с 2018 г. возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией). До избрания в Верховную раду в 2019 г. он несколько лет входил в трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе. С мая 2021 г. политик находился под домашним арестом по делу о госизмене. В марте суд во Львове заочно арестовал Медведчука, 16 апреля он был арестован без возможности выйти под залог. Тогда же деятельность ОПЗЖ в Раде была прекращена.