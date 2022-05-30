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Польша перестала поставлять Украине бесплатное топливо

Ведомости

Польша начала поставлять топливо на Украину на коммерческой основе, заявила в интервью порталу BiznesAlert министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

«В начале войны и после бомбежки НПЗ мы отправляли это топливо безвозмездно. В настоящее время это коммерческие поставки Orlen, требующие больших логистических затрат. Обычно эти поставки осуществляются по трубопроводам, поэтому нам пришлось прокладывать новые каналы поставок. Мы реализуем их на постоянной основе, сохраняя приоритет поставок на польский рынок», — отметила Москва.

По ее словам, украинские нефтяные компании «чувствуют себя хорошо». Поставки топлива из Польши — ответ на кризисную ситуацию, однако этот сектор украинской экономики хорошо развит, поэтому рыночного потенциала для Польши там нет, пояснила она.

На прошлой неделе Киев приостановил госрегулирование цен на автомобильное топливо, чтобы наполнить рынок на фоне растущего дефицита бензина и дизеля. По данным украинских СМИ, в стране сильно не хватает топлива, водителям приходится часами стоять в очередях на АЗС, а заправки ограничивают продажу топлива на одну машину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных