Польша перестала поставлять Украине бесплатное топливо

«В начале войны и после бомбежки НПЗ мы отправляли это топливо безвозмездно. В настоящее время это коммерческие поставки Orlen, требующие больших логистических затрат. Обычно эти поставки осуществляются по трубопроводам, поэтому нам пришлось прокладывать новые каналы поставок. Мы реализуем их на постоянной основе, сохраняя приоритет поставок на польский рынок», — отметила Москва.