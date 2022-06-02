Газета
Политика

Обвиняемому в госизмене Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы

Ведомости

Украинскому политику и бизнесмену Виктору Медведчуку, обвиняемому на Украине в госизмене, грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в госбюро расследований страны. Обвинительный акт уже направлен в суд. 

«Следователи госбюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 111 «государственная измена» и статьей 438 «нарушение законов и обычаев войны», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Медведчука обвиняют в госизмене и нарушении законов ведения войны. По версии следствия, он планировал вести добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе Крыма, а также предоставил России помощь для «подрывной деятельности против Украины».

67-летний Медведчук — кум Владимира Путина, с 2018 г. возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией). До избрания в Верховную раду в 2019 г. он несколько лет входил в трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе. С мая 2021 г. политик находился под домашним арестом по делу о госизмене. В марте суд во Львове заочно арестовал Медведчука, 16 апреля он был арестован без возможности выйти под залог. Тогда же деятельность ОПЗЖ в Раде была прекращена.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил российским властям обменять Медведчука на взятых в плен украинских военных. 19 мая сам Медведчук в видеозаписи, опубликованной СБУ, предложил обменять себя. Его супруга, Оксана Марченко, обращалась за помощью к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

25 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не рассматривает возможность обмена Медведчука. Аналогичное заявление ранее делал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее по теме: МИД: Россия не рассматривает возможность обмена Медведчука

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных