Обвиняемому в госизмене Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы
Украинскому политику и бизнесмену Виктору Медведчуку, обвиняемому на Украине в госизмене, грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в госбюро расследований страны. Обвинительный акт уже направлен в суд.
«Следователи госбюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 111 «государственная измена» и статьей 438 «нарушение законов и обычаев войны», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Медведчука обвиняют в госизмене и нарушении законов ведения войны. По версии следствия, он планировал вести добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе Крыма, а также предоставил России помощь для «подрывной деятельности против Украины».
67-летний Медведчук — кум Владимира Путина, с 2018 г. возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией). До избрания в Верховную раду в 2019 г. он несколько лет входил в трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе. С мая 2021 г. политик находился под домашним арестом по делу о госизмене. В марте суд во Львове заочно арестовал Медведчука, 16 апреля он был арестован без возможности выйти под залог. Тогда же деятельность ОПЗЖ в Раде была прекращена.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил российским властям обменять Медведчука на взятых в плен украинских военных. 19 мая сам Медведчук в видеозаписи, опубликованной СБУ, предложил обменять себя. Его супруга, Оксана Марченко, обращалась за помощью к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
25 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не рассматривает возможность обмена Медведчука. Аналогичное заявление ранее делал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.