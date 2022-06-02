Басурин рассказал о потерях ВСУ при попытке прорыва в Авдеевке
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытках прорыва в районе Авдеевки составили около 70 человек, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала »Россия-1».
По его словам, подразделения ДНР отразили три попытки прорыва украинских военных в районе Авдеевки и в Новомихайловки. Два таких случая было в районе Авдеевки. «Противник понес в первый раз колоссальные потери. Были уничтожены три танка, два подбито, до 70 солдат были уничтожены», — отметил Басурин. Он также уточнил, что при попытке прорыва в районе Новомихайловки были убиты 15 украинских военных.
Ранее сегодня Басурин сообщил, что силы ДНР закроют котел в районе городов Лисичанск и Северодонецк через несколько дней. «Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котел, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артемовска», — сказал он.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.