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Басурин рассказал о потерях ВСУ при попытке прорыва в Авдеевке

Ведомости

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытках прорыва в районе Авдеевки составили около 70 человек, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала »Россия-1». 

По его словам, подразделения ДНР отразили три попытки прорыва украинских военных в районе Авдеевки и в Новомихайловки. Два таких случая было в районе Авдеевки. «Противник понес в первый раз колоссальные потери. Были уничтожены три танка, два подбито, до 70 солдат были уничтожены», — отметил Басурин. Он также уточнил, что при попытке прорыва в районе Новомихайловки были убиты 15 украинских военных.

Ранее сегодня Басурин сообщил, что силы ДНР закроют котел в районе городов Лисичанск и Северодонецк через несколько дней. «Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котел, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артемовска», — сказал он.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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