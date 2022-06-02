Басурин рассказал о потерях ВСУ при попытке прорыва в Авдеевке

По его словам, подразделения ДНР отразили три попытки прорыва украинских военных в районе Авдеевки и в Новомихайловки. Два таких случая было в районе Авдеевки. «Противник понес в первый раз колоссальные потери. Были уничтожены три танка, два подбито, до 70 солдат были уничтожены», — отметил Басурин. Он также уточнил, что при попытке прорыва в районе Новомихайловки были убиты 15 украинских военных.