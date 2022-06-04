Бывший президент Польши предложил ЕС самораспуститься

По словам Валенсы, к его мнению не прислушались. «А это простая идея: если бы мы захотели вступить в новый союз, то на входе, помимо прав, нам пришлось бы принять и обязанности. И установить их так, чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись», — сказал экс-президент Польши.