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Бывший президент Польши предложил ЕС самораспуститься

Ведомости

Евросоюз должен самораспуститься и создать новое сообщества, в котором не будет Венгрии и Польши, заявил в интервью Interia бывший польский президент Лех Валенса.

«Евросоюз, вместо того чтобы пойти на компромисс с Польшей, должен самораспуститься и через несколько мгновений создать новое сообщество, основанное на Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», — сказал он.

По словам Валенсы, к его мнению не прислушались. «А это простая идея: если бы мы захотели вступить в новый союз, то на входе, помимо прав, нам пришлось бы принять и обязанности. И установить их так, чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись», — сказал экс-президент Польши.

Согласие Еврокомиссии на польский национальный план восстановления после пандемии коронавирусной инфекции (KPO) было бы ошибкой, отметил экс-президент Польши. Средства «все равно растратят и украдут», а «без верховенства закона нет смысла жертвовать миллиарды евро впустую», считает он.

Ранее по теме: Штраф Польше от ЕC по решению суда из-за палаты судей достиг 160 млн евро

Ранее суд ЕС в Люксембурге обязал Польшу выплачивать штраф в размере 1 млн евро в сутки в пользу Еврокомиссии, потому что власти страны не выполнили принятое ранее судебное решение о прекращении работы дисциплинарной палаты для судей. Конституционный суд Польши не посчитал это решение обязательным для исполнения.

Присужденный в октябре 2021 г. штраф Польше, наложенный на страну за невыполнение требования о прекращении работы дисциплинарной палаты судей, вырос до 160 млн евро, заявил в мае еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. 

1 июня Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики Польши после пандемии на сумму 35,4 млрд евро, пишет ТАСС. После утверждения плана Советом ЕС Брюссель начнет выделять деньги Варшаве, однако это произойдет только при выполнении всех требований ЕК, касающихся судебной реформы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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