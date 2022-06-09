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Генсек НАТО отменил поездку в Берлин из-за опоясывающего лишая

Ведомости

Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу диагностировали опоясывающий лишай, из-за чего он проведет запланированные переговоры в Германии и Румынии дистанционно, передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя альянса. 

«Генеральный секретарь проведет свой запланированный визит в Германию и Румынию дистанционно, а не лично. У него был диагностирован опоясывающий лишай, который мог возникнуть после COVID-19, он работает из дома», — сообщил представитель НАТО. Столтенберг сдал положительный результат на COVID-19 в середине мая.

По словам представителя альянса, в то время у него были легкие симптомы, он работал дома. Столтенберг должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине и принять участие во встрече с лидерами Румынии, Польши и Венгрии в Бухаресте в пятницу.

В начале июня Столтенберг обсудил в Вашингтоне с премьер-министром Финляндии Санной Марин перспективы вступления ее страны в Североатлантический альянс. Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф 18 мая официально вручили генсеку заявки на вступление своих государств в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Анкаре не поддержат принятие этих стран в Североатлантический альянс, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает таковой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных