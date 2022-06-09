Генсек НАТО отменил поездку в Берлин из-за опоясывающего лишая
Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу диагностировали опоясывающий лишай, из-за чего он проведет запланированные переговоры в Германии и Румынии дистанционно, передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя альянса.
«Генеральный секретарь проведет свой запланированный визит в Германию и Румынию дистанционно, а не лично. У него был диагностирован опоясывающий лишай, который мог возникнуть после COVID-19, он работает из дома», — сообщил представитель НАТО. Столтенберг сдал положительный результат на COVID-19 в середине мая.
По словам представителя альянса, в то время у него были легкие симптомы, он работал дома. Столтенберг должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине и принять участие во встрече с лидерами Румынии, Польши и Венгрии в Бухаресте в пятницу.
В начале июня Столтенберг обсудил в Вашингтоне с премьер-министром Финляндии Санной Марин перспективы вступления ее страны в Североатлантический альянс. Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф 18 мая официально вручили генсеку заявки на вступление своих государств в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Анкаре не поддержат принятие этих стран в Североатлантический альянс, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает таковой.