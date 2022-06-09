Генсек НАТО отменил поездку в Берлин из-за опоясывающего лишая

В начале июня Столтенберг обсудил в Вашингтоне с премьер-министром Финляндии Санной Марин перспективы вступления ее страны в Североатлантический альянс. Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф 18 мая официально вручили генсеку заявки на вступление своих государств в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Анкаре не поддержат принятие этих стран в Североатлантический альянс, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает таковой.