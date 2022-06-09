ЕК рассмотрит вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС 17 июня
Еврокомиссия рассмотрит вопрос, рекомендовать ли предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, 17 июня, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
«Еврокомиссия проведет установочную дискуссию по этому вопросу в понедельник 13 июня, окончательное обсуждение и принятие решения произойдет на заседании коллегии Еврокомиссии 17 июня», — сообщил Мамер (цитата по ТАСС). Если Еврокомиссия даст такую рекомендацию, саммит лидеров стран ЕС рассмотрит ее 23-24 июня.
Рекомендация ЕК о предоставлении статуса кандидата — это первый шаг к вступлению страны в союз. Далее государство должно согласовать с европейскими переговорщиками условия, которые оно должно выполнить. Переговоры могут занять несколько лет.
После начала спецоперации Еврокомиссия предложила предоставить Украине статус кандидата в ускоренном порядке. Затем проведения такой процедуры потребовали Грузия и Молдавия.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.
Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько десятилетий, даже если Киев в ближайшее время получит статус страны-кандидата. Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС сейчас не предвидится, потому что большинство стран выступили против.