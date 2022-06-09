ЕК рассмотрит вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС 17 июня

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько десятилетий, даже если Киев в ближайшее время получит статус страны-кандидата. Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС сейчас не предвидится, потому что большинство стран выступили против.