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ЕК рассмотрит вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС 17 июня

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Еврокомиссия рассмотрит вопрос, рекомендовать ли предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, 17 июня, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Еврокомиссия проведет установочную дискуссию по этому вопросу в понедельник 13 июня, окончательное обсуждение и принятие решения произойдет на заседании коллегии Еврокомиссии 17 июня», — сообщил Мамер (цитата по ТАСС). Если Еврокомиссия даст такую рекомендацию, саммит лидеров стран ЕС рассмотрит ее 23-24 июня.

Рекомендация ЕК о предоставлении статуса кандидата — это первый шаг к вступлению страны в союз. Далее государство должно согласовать с европейскими переговорщиками условия, которые оно должно выполнить. Переговоры могут занять несколько лет.

После начала спецоперации Еврокомиссия предложила предоставить Украине статус кандидата в ускоренном порядке. Затем проведения такой процедуры потребовали Грузия и Молдавия.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько десятилетий, даже если Киев в ближайшее время получит статус страны-кандидата. Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС сейчас не предвидится, потому что большинство стран выступили против.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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